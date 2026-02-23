Anušić odgovorio Milanoviću: "Razvijat ćemo suradnju s Izraelom u korist naših Oružanih snaga"

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić boravi u službenom posjetu Državi Izrael, gdje se u Tel Avivu sastao s izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom.

Iz MORH-a je o sastanku poslano priopćenje nakon što je predsjednik Zoran Milanović na Facebooku objavio da je još u svibnju prošle godine zapovjedio prekid svake suradnje Oružanih snaga RH s izraelskom vojskom.

Predsjednik je ponovno pozvao Vladu da obustavi trgovinu oružjem i vojnom opremom s Izraelom te poručio kako pripadnici OSRH neće sudjelovati u provedbi bilo kakvih sporazuma s izraelskom vojskom ili vojnom industrijom, ocijenivši da bi takvi dogovori bili neprovedivi i štetni za Hrvatsku.

MORH je u priopćenju naveo kako je središnja tema bilateralnog susreta Anušića i Katza bilo jačanje suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije te razmjena iskustava u području naprednih obrambenih tehnologija.

"Poseban naglasak stavljen je na izraelski sustav aktivne samozaštite Trophy, koji proizvodi tvrtka Rafael, a koji je sastavni dio njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2A8. Hrvatska vojska u sklopu opsežne modernizacije nabavlja 44 takva tenka.

"Zahvalio sam ministru Katzu na brzo izdanoj izvoznoj licenci za sustav aktivne samozaštite Trophy.

Ministarstvo obrane Izraela tu je suglasnost izdalo u najkraćem roku. Želimo dodatno ojačati bilateralnu obrambenu suradnju na razini ministarstava obrane, ali i potaknuti suradnju hrvatskih i izraelskih obrambenih tvrtki.

Izraelskom ministru predstavio sam potencijale hrvatske obrambene industrije, koja možda nije velika, ali je tehnološki napredna i inovativna. Ministarstvo obrane i Vlada Republike Hrvatske nastavit će je snažno podupirati i promovirati izvan granica Hrvatske", poručio je Anušić nakon sastanka.

Naglasio je kako je riječ o suradnji na razini ministarstava obrane Republike Hrvatske i Države Izrael te Vlade RH, istaknuvši pritom da predstavnici Oružanih snaga RH nisu sudjelovali u ovom posjetu ni u održanim sastancima.

"Vlada RH i ja kao ministar obrane razvijat ćemo suradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga", dodao je Anušić, ocijenivši da postoji značajan prostor za daljnju suradnju, osobito između obrambenih tvrtki dviju država.

Ministri su razgovarali i o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe te na Bliskom istoku. Anušić je tom prilikom istaknuo kako je Hrvatska dosljedno podržavala pravo Izraela na samoobranu te osudila djelovanje Hamasa i Irana.

Tijekom boravka u Izraelu ministru Anušiću u kompleksu Kirya predstavljene su vodeće tvrtke izraelske obrambene industrije.

Trećeg dana posjeta ministar će obići Memorijalni centar Yad Vashem, posvećen žrtvama Holokausta, gdje će odati počast židovskom narodu stradalom u Drugom svjetskom ratu", priopćio je MORH.