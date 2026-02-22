Orban pritišće novom prijetnjom. Stručnjak poručuje: "Hrvatska mora biti vjerodostojna, no ako Amerikanci odluče..."

Napetosti u odnosima Mađarske i Slovačke prema Ukrajini rastu nakon prekida tranzita nafte kroz naftovod Družba. Zbog obustave opskrbe, Mađarska i Slovačka prijete prekidom daljnjih isporuka Ukrajini, uključujući i dizelsko gorivo te hitnu opskrbu električnom energijom.

Tradicionalno, ruska nafta putem naftovoda Družba stiže preko Bjelorusije i Ukrajine do Mađarske i Slovačke te je izuzeta od sankcija. Prekid opskrbe uslijedio je nakon ruskog napada na naftovod prošlog mjeseca, no Mađarska i Slovačka za problem prozivaju Ukrajinu.

Zbog trenutnog zastoja, obje države su zatražile alternativnu opskrbu ruskom naftom preko hrvatskog naftovoda JANAF. Takva opskrba bila bi skuplja zbog transporta nafte brodom do Hrvatske, iskrcaja na Krku i transporta prema krajnjim korisnicima, dok je nafta preko Družbe trenutno najjeftinija opcija za mađarsku kompaniju MOL.

Iz JANAF-a su priopćili da opskrba Mađarske i Slovačke nije ugrožena te da se neruska nafta redovno transportira prema MOL-u. Traženje rješenja sada se odvija na razini Europske unije, a idući tjedan održat će se sastanak Koordinacije za naftu kako bi se definirale daljnje opcije.

