VIDEO Nova drama na Jahorini, dijete iskliznulo iz žičare: "Vikala je da ne može više izdržati"

Novi incident na Jahorini - nakon što je u srijedu iz žičare ispao dječak te zadobio prijelom bedrene kosti, i jučer se na skijalištu odvijala drama.

Na društvenim mrežama objavljena je snimka na kojoj se vidi da dvije osobe drže dijete koje visi iz žičare, dok više ljudi na tlu pokušava raširiti mrežu kako bi mu ublažili pad.

Zasad nije poznato je li dijete ozlijeđeno, a prema neslužbenim informacijama, riječ je o devetogodišnjoj djevojčici.

"Bio sam pored njih, ali sam u tom trenutku gledao na suprotnu stranu i nisam primijetio trenutak kad je iskliznula jer se to dogodilo prije nego što smo spustili sigurnosnu šipku. Ona je već visjela i samo se jednom rukom držala za vrh šestosjeda. Onda sam ja svoje štapove dao mladiću pored mene i uhvatio je objema rukama i povukao malo gore, ali je nikako nisam mogao skroz izvući", ispričao je svjedok za Telegraf.

Rekao je da je bio prestravljen i da su, srećom, zaustavili žičaru, no da su u tom trenutku već bili poprilično visoko.

"Djevojčica je vikala da ne može više izdržati, ali su srećom djelatnici skijališta brzo došli i raširili mrežu, pa smo je pustili da padne na nju. To je trajalo nekoliko minuta, srećom sve se dobro završilo. Ja sam se cijelo vrijeme bojao i da joj ne istegnem ili ne slomim ruku, ali vidio sam kasnije, kad je ustala, da je sve OK, hvala Bogu. A roditelji su došli po nju", rekao je muškarac.

Iz OC-a Jahorina i nakon prošlotjednog incidenta apelirali su na sigurnost skijaša na žičarama.

"Apeliramo na sve skijaše, a posebno roditelje i skrbnike, da se strogo pridržavaju propisanih uputa i pravila ponašanja prilikom korištenja vertikalnog prijevoza. Odgovorno ponašanje je ključno za sigurnu i nesmetanu vožnju svih korisnika. Sigurnost putnika ostaje naš apsolutni prioritet, ali ona ovisi i o suradnji i odgovornosti svih koji koriste ski-infrastrukturu", poručili su iz Centra.