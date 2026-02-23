Opoziv proizvoda
Oprez! Omiljeno voće može biti opasno, nemojte ga jesti: Veliki trgovački lanac vraća novac
Piše Hina,
23. veljače 2026. @ 11:33
Objavljena je važna informacija za potrošače u Hrvatskoj.
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu izvijestila je o opozivu zamrznutih jagoda robne marke S-BUDGET od jednog kilograma zbog utvrđene povišene razine pesticida bifenazata.
Kako se navodi, opoziv je pokrenut na temelju obavijesti Državnog inspektorata Republike Hrvatske, a proizvod je na hrvatsko tržište stavio trgovački lanac SPAR Hrvatska.
Opoziv se odnosi na proizvod "Jagode S-BUDGET 1 kg, smrznuto" (EAN: 5999139404603) s rokovima trajanja 23. srpnja 2027., 24. srpnja 2027., 14. studenoga 2027. i 28. studenoga 2027.
Razlog povlačenja je nesukladnost s propisanim maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani, zbog čega se proizvod opoziva iz predostrožnosti, ističu iz Agencije.
Dobavljač proizvoda je mađarska tvrtka Agrosprint Zrt., a obavijest se odnosi samo na navedene serije, dok ostali proizvodi nisu obuhvaćeni opozivom.
Potrošačima se savjetuje da proizvod iz zahvaćenih serija ne konzumiraju, već ga vrate u najbližu prodavaonicu, gdje mogu dobiti povrat novca ili zamjenski proizvod, navodi se u priopćenju.