Odmor iz pakla! Anna je popila dvije čaše vina, a onda je proglašena moždano mrtvom: Liječnici sumnjaju na uzrok

Liječnici na Baliju proglasili su 50-godišnju rusku turisticu moždano mrtvom nakon što je navodno popila vino koje je sadržavalo metanol.

Anna Korosteleva (50) na Baliju je boravila s partnerom Igorom. Krajem svibnja kupili su bocu crnog vina na štandu uz cestu. Boca je navodno imala etiketu poznate marke.

Nakon što je popila dvije čaše vina, Anni je pozlilo. Osjećala je mučninu, počela povraćati, smetalo joj je svjetlo, a pojavili su se i problemi s disanjem. Partner ju je odmah odvezao u bolnicu, no prije dolaska izgubila je svijest i dobila epileptične napadaje.

Liječnici su je priključili na respirator i započeli hemodijalizu, ali joj se stanje nastavilo pogoršavati. Uslijedilo je zatajenje bubrega, a pretrage su pokazale prestanak moždane aktivnosti. Prema riječima liječnika, uzrok njezina stanja bilo je trovanje metanolom, piše The Sun.

Anna Korosteleva Foto: Profimedia

Obitelj se, unatoč nalazu liječnika, još uvijek ne miri s ishodom. Uskoro bi trebala biti obavljena nova CT pretraga koja bi trebala potvrditi nalaz o moždanoj smrti.

Troškovi liječenja već su dosegnuli oko 27 tisuća eura, a i dalje rastu jer je pedesetogodišnjakinja priključena na uređaje koji održavaju njezine životne funkcije. Prema navodima obiteljskih prijatelja, Annina majka razmišlja o prodaji zemljišta kako bi mogla podmiriti troškove liječenja.

Zasad nije poznato je li pokrenuta službena istraga niti je potvrđeno jesu li uzeti uzorci vina kako bi se utvrdilo je li doista sadržavalo metanol.

Ruski toksikolog Mihail Kutušov upozorio je da slične simptome mogu izazvati i druge otrovne tvari, primjerice etilen-glikol. "Ako boca još postoji, treba je poslati na analizu. U njoj se mogu pronaći tragovi metanola", rekao je.

Ruski mediji navode da je Anna posljednjih godina živjela između Moskve i Vijetnama, u kojem je radila kao agentica za nekretnine.

Anna Korosteleva Foto: not supplied / WillWest News / Profimedia

Ovaj slučaj još je jedan u nizu trovanja alkoholnim pićima za koja se sumnja da su sadržavala metanol. Posljednjih godina takvi su incidenti zabilježeni u više zemalja Azije, Afrike, Južne Amerike i Europe.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova prošle je godine proširilo upozorenje za putnike zbog povećanog broja slučajeva trovanja metanolom. Na popisu su, među ostalima, Bangladeš, Indija, Iran, Jordan, Libija, Malavi, Malezija, Maroko, Nepal, Papua Nova Gvineja i Ruanda, a ranije su mu dodani i Ekvador, Japan, Kenija, Meksiko, Nigerija, Peru, Rusija i Uganda.

Upozorenje je uslijedilo nakon smrti 28-godišnje Britanke Simone White, koja je u studenome 2024. u Laosu popila besplatne čašice votke za koje se sumnjalo da su bile onečišćene metanolom.

U istom incidentu umrlo je još pet osoba, među njima i dvije 19-godišnje Australkinje, Holly Bowles i Bianca Jones, dok je više osoba završilo u bolnici.