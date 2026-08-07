Split promijenio odluku o Karepovcu: Odluka koja je trebala stupiti na snagu ipak odgođena

Kako bi jedinice lokalne samouprave imale dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada, a ne kao do sada na Karepovcu, Grad Split je do 21. kolovoza produžio rok za zaprimanje otpada iz okolnih općina i gradova.

Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora s jedinicama lokalne samouprave koje koriste odlagalište Karepovac za odlaganje miješanog komunalnog otpada, a odluka je donesena kako bi se zaštitili preostali kapaciteti odlagališta te osigurao kontinuitet javne usluge za građane Splita, priopćeno je iz ureda Grada.

Kako navode, grad Split je dužan prije svega zaštititi interese svojih građana i osigurati dostatan kapacitet za zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje na području Splita. Budući je Karepovac pri kraju raspoloživih kapaciteta, daljnje zaprimanje miješanog komunalnog otpada iz drugih gradova i općina u dosadašnjem opsegu više nije održivo.

Iako je prethodno bilo najavljeno da će zaprimanje otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave prestati 7. kolovoza, Grad Split je, uvažavajući postignuti dogovor s korisnicima, ostavio dodatni prijelazni rok do 21. kolovoza kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada.

"Pojedini su u međuvremenu pronašli alternativna rješenja, dok je s dijelom korisnika dogovoreno navedeno produljenje roka. Zakonska je obveza svih jedinica lokalne samouprave kontinuirano smanjivati količine miješanog komunalnog otpada te povećavati udio odvojeno prikupljenog otpada. Količine koje pojedini korisnici i dalje dovoze na Karepovac ukazuju na nedovoljnu razinu odvajanja otpada, čime se dodatno ubrzava popunjavanje odlagališta i skraćuje njegov preostali vijek trajanja", navodi se u priopćenju.

Tijekom ove godine grad Split je u više navrata, kroz održane sastanke i službenu komunikaciju, upozoravao korisnike na ograničene preostale kapacitete Karepovca te na potrebu žurnog smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže. Tvrde da unatoč tim upozorenjima, dio korisnika nije poduzeo potrebne mjere, zbog čega je Grad bio primoran pristupiti raskidu ugovora u skladu sa zakonom i ugovornim odredbama.

Grad Split će nastaviti odgovorno upravljati odlagalištem Karepovac, štiteći njegove preostale kapacitete i osiguravajući uredno pružanje javne usluge gospodarenja otpadom za građane Splita, poručuju na kraju.