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Anđelina jedina u Hrvatskoj ima ovu dijagnozu, a sada je postigla malo čudo! Borba još traje: "Zakon o humanitarnoj pomoći..."

Piše DNEVNIK.hr, 26. lipnja 2026. @ 00:05 komentari
Provjereno: Anđelina Bačani - 3
Provjereno: Anđelina Bačani - 3 Foto: Provjereno
Anđelina jedina u Hrvatskoj boluje od iznimno rijetke genske bolesti koja slabi mišiće i utječe na govor. U svijetu je tek stotinjak takvih slučajeva. Zbog te bolesti djeca u dobi od pet do deset godina završe u invalidskim kolicima. Njezina obitelj nada se lijeku zbog kojeg su potegnuli na pregled do Amerike. Lijek je u fazi istraživanja i izuzetno skup, a proces prikupljanja u Hrvatskoj za takvu vrstu liječenja - kompliciran. Unatoč tome, nadaju se novom čudu.
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