Oštra reakcija branitelja na Pupovčeve optužbe: "Proslava u Kninu protekla je mirno, dostojanstveno i bez ikakvih oblika nasilja"

Zajednica Branitelji zajedno priopćila je u petak kako je ovogodišnja proslava Oluje u Kninu protekla mirno i dostojanstveno i bez ikakvih oblika nasilja, a da se pojedinačni povici izvan službenog protokola ne mogu koristiti kao argument za optužbe o "ekstremizmu".

"Proslava u Kninu protekla je mirno, dostojanstveno i bez ikakvih oblika nasilja, ugrožavanja sigurnosti ili narušavanja javnog reda. Pojedinačni povici izvan službenog protokola ne mogu se koristiti kao argument za optužbe o „ekstremizmu“, niti se njima može dovoditi u pitanje veličanstveni karakter Oluje", priopćila je ta krovna organizacija braniteljskih udruga ratnih postrojbi Međimurske županije.

Izrazila je punu potporu ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, osudivši pritom izjave predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca o obilježavanju Oluje.

"Zajednica Branitelji zajedno stoga osuđuje dociranje Milorada Pupovca i njemu sličnih, kojima se pokušava nametnuti braniteljima, hrvatskom narodu i institucijama kako Hrvatska smije ili ne smije obilježavati Oluju", naveli su.

Iz Zajednice kažu i kako se ministru Medvedu posljednjih dana neutemeljeno pokušava nametnuti narativ da je ovogodišnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja bilo obilježeno "ekstremizmom" ili "govorom mržnje", ocjenjujući takve tvrdnje netočnima i politički motiviranima.

Odbacuju i svaki pokušaj povezivanja Oluje s povijesnim razdobljima koja s modernom hrvatskom državom nemaju nikakve veze. "NDH i VRO Oluja pripadaju potpuno različitim povijesnim kontekstima, vremenskim razdobljima i političkim okolnostima. Oluja je temelj hrvatske državnosti, međunarodno priznata i provedena u skladu s međunarodnim pravom", navode iz Zajednice.

Poručuju da ministar Medved i Ministarstvo hrvatskih branitelja godinama rade na očuvanju dostojanstva Domovinskog rata i zaštiti braniteljske populacije, te izražavaju podršku njegovoj reakciji na prozivke o navodnom ekstremizmu tijekom ovogodišnjeg obilježavanja Oluje, koju ocjenjuju odmjerenom i odgovornom.

Pupovac je u petak izjavio da su se na obilježavanju 31. obljetnice Oluje u Kninu mogle čuti poruke koje predstavljaju "ozbiljan napad na ustavne vrijednosti i demokraciju", prikazavši snimke na kojima se, među ostalim, skandira "Mi Hrvati ne pijemo vina, samo krvi četnika iz Knina" te izvikuje ustaški pozdrav "Za dom spremni". Pravosudna tijela i DORH pozvao je da po službenoj dužnosti reagiraju na govor mržnje i poticanje na nasilje.

Medved je danas, odgovarajući na Pupovčeve prozivke, rekao da može komentirati samo službeni dio programa za koji je bio odgovoran, od budnice do mise i polaganja vijenaca, dok ono što se odvijalo na marginama programa nije ni vidio ni čuo pa to ne može komentirati.