VIDEO Nova makljaža na sjednici: Nakon uvreda letjele i šake, intervenirali zaštitari

Zastupnici turskog parlamenta odlučili su slijediti primjer kolega iz Albanije i Meksika i, umjesto raspravom, nesuglasice riješiti fizičkim obračunom.

Tijekom posljednjeg dana rasprave o proračunu u nedjelju je izbila tučnjava između vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK) i glavne oporbene Republikanske narodne stranke (CHP). Kamere su uhvatile dobar dio kaosa, koji je trajao oko 10 minuta.

Tučnjava je započela nakon žestoke rasprave između zastupnika stranke AK Mustafe Varanka i zamjenika predsjednika grupe CHP Gokhana Gunaydina.

🇹🇷 Lawmakers in Turkey clashed during the approval of the state budget



The deputy chairman of the Republican People’s Party attacked a lawmaker from the Justice and Development Party, escalating into a mass brawl involving members of both parties.



The fight was brought under… pic.twitter.com/z2rkG8WEzD — Visegrád 24 (@visegrad24) December 22, 2025

Varank, govoreći s govornice, okrenuo se prema klupama CHP-a i rekao: "Dovedite svog glavnog predsjednika, ne bi me se trebao bojati. Srećom, naša nacija vrlo dobro poznaje Ozgur Beyov dosje. Poljoprivrednici koji žive u gradovima kojima upravljaju općine CHP-a još čekaju besplatne traktore koje je obećao", prenosi Turkiey Today.

Zamjenik predsjednika CHP grupe Gunaydin oštro je odgovorio optužujući vladajuću stranku da polemikama pokušava dotaknuti dno, kao i za klevetu. Od uvreda su prešli na naguravanje, a onda i na udarce. Brojni zastupnici iz obiju stranaka pridružili su se tučnjavi u središtu dvorane, a prepirke su se nastavile čak i tijekom stanke.

Predsjednik parlamenta Numan Kurtulmus prekinuo je sjednicu dok su se sigurnosne službe borile sa zastupnicima. Unatoč tučnjavi, Zakon o državnom proračunu za 2026. godinu odobren je s 320 glasova "za" i 249 "protiv", a usvojen je i Zakon o završnom računu za 2024. godinu.