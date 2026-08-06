Otkriveni detalji brutalnog ubojstva: Skinula i vezala žrtvu, a onda je došao pomagač

Viši sud u Beogradu danas je odredio pritvor osumnjičenicima za ubojstvo 73-godišnjeg pekara R.G.

Pritvor je određen za okrivljenike Marka S. (32) iz Subotice, Milice Đ. (40) iz Novog Sada i Martine K. (30) iz Kanjiže zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke te ponavljanja kaznenog djela. Iz suda su dodali i da je propisana kazna zatvora za djelo za koje ih se tereti duža od deset godina te da su sami čin i težina uznemirili javnost. Na teret im se stavlja kazneno djelo teškog ubojstva u suučesništvu. Branili su se šutnjom.

Istraga je otkrila jezive detalje ubojstva.

Sumnja se da su 2. kolovoza, po prethodnom dogovoru, iz koristoljublja ubili pekara sa Karaburme. U večernjim su se satima automobilom marke Fiat Punto dovezli do žrtvina stana, nakon čega je Milica Đ, prema prethodnom dogovoru, ušla u njega.

Plan im je bio dovesti muškarca u bespomoćan položaj, što bi im olakšalo ubojstvo. Stupila je sa žrtvom u intimni odnos, navela ga da skine odjeću te mu je, uz njegov pristanak, vezicama vezala ruke i noge.

Nakon što je bilo jasno da neće moći pružiti otpor, u u stan je ušao i 32-godišnjak. Zajedno su žrtvu oborili na pod, u usta mu stavili krpu koju su preko njih zavezali vezicom te mu je gurali dublje u usnu šupljinu. Glavu su trzajima zabacivali unatrag, uslijed čega je žrtva preminula, piše Blic.

Napadači su potom pretresli stan i iz sefa uzeli oko 11.000, dijelom u dinarima, a dijelom u eurima, dok je za to vrijeme Martina K. ostala u automobilu ispred zgrade, promatrala prilaz zgradi i bila spremna upozoriti okrivljenike ako se netko pojavi.

Nakon počinjenog zločina osumnjičenici su se u spomenutom vozilu zajedno udaljili s mjesta događaja, a zatim podijelili oduzeti novac.