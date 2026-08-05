Vrućine stvaraju sve veće probleme: "Ovo donosi povećane troškove, težu opskrbu i gubitke"

U ponoć će Krško raditi na 80 posto kapaciteta, prvi put nakon više od 20 godina. Uzrok tome je temperatura Save.

Hrvatska iz Krškog zadovoljava 16 posto potreba za strujom.

Presušene rijeke stvaraju probleme Foto: Dnevnik Nove TV

"Opskrba je sigurna. Nuklearna elektrana Krško sigurno radi i nastavit će raditi", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar (DP).

Ante Šušnjar, ministar gospodarstva (DP) Foto: Dnevnik Nove TV

I u slučaju potpunog gašenja HEP bi struju sam proizveo ili je kupio, tvrde.

"Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, NEK će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora. NEK će ponovno raditi punom snagom kada to uvjeti budu omogućavali", poručili su iz Nuklearne elektrane Krško.

Presušene rijeke stvaraju probleme Foto: Dnevnik Nove TV

Probleme ne stvara samo Sava. Drava i Dunav na rekordno su niskim vodostajima. Opskrba vodom nije ugrožena iako je potrošnja veća, no najveći teret preuzimaju poduzetnici koji brodovima plove Dunavom - manje tereta, više troškova.

Presušene rijeke stvaraju probleme Foto: Dnevnik Nove TV

"Dubina Drave od ušća do Osijeka je metar, tako da je plovidba moguća isključivo manjim plovilima, ali ne i brodovima. Dunav je još uvijek plovan, ali brodovi se moraju rasterećivati, što znači probleme povećanih troškova, teže opskrbe i gubitaka", objasnio je Mario Spajić iz Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Vuka".

Mario Spajić, Hrvatske vode Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vuka“ Foto: Dnevnik Nove TV

Orljava i Plitvica kod Varaždina mogle bi presušiti, kao Karašica i Lendava.

Vrućine ovih dana utječu i na željeznice budući da temperatura na tračnicama zna dosegnuti i 60 Celzijevih stupnjeva pa se one mogu deformirati.

Presušene rijeke stvaraju probleme Foto: Dnevnik Nove TV

Zato su i iz HŽ-a upozorili da na takvim mjestima može doći do ograničenja brzine ili zatvaranja kolosijeka.

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