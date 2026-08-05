Vrućine stvaraju sve veće probleme: "Ovo donosi povećane troškove, težu opskrbu i gubitke"
PišeBožidar Lončar, DNEVNIK.hr,05. kolovoza 2026. @ 20:37komentari
Od srijede navečer nuklearka Krško radit će s 80 posto kapaciteta. Drava i Dunav su na povijesno niskim vodostajima, a neke rijeke mogle bi presušiti. Problema s opskrbom struje u cijeloj zemlji i vode na istoku zemlje, za razliku od Like, Istre i područja grada Zadra, nema i ne bi trebalo biti.
"Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, NEK će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora. NEK će ponovno raditi punom snagom kada to uvjeti budu omogućavali", poručili su iz Nuklearne elektrane Krško.
Presušene rijeke stvaraju problemeFoto:
Dnevnik Nove TV
Probleme ne stvara samo Sava. Drava i Dunav na rekordno su niskim vodostajima. Opskrba vodom nije ugrožena iako je potrošnja veća, no najveći teret preuzimaju poduzetnici koji brodovima plove Dunavom - manje tereta, više troškova.
Presušene rijeke stvaraju problemeFoto:
Dnevnik Nove TV
"Dubina Drave od ušća do Osijeka je metar, tako da je plovidba moguća isključivo manjim plovilima, ali ne i brodovima. Dunav je još uvijek plovan, ali brodovi se moraju rasterećivati, što znači probleme povećanih troškova, teže opskrbe i gubitaka", objasnio je Mario Spajić iz Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Vuka".
Mario Spajić, Hrvatske vode Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vuka“Foto:
Dnevnik Nove TV
Orljava i Plitvica kod Varaždina mogle bi presušiti, kao Karašica i Lendava.
Vrućine ovih dana utječu i na željeznice budući da temperatura na tračnicama zna dosegnuti i 60 Celzijevih stupnjeva pa se one mogu deformirati.
Presušene rijeke stvaraju problemeFoto:
Dnevnik Nove TV
Zato su i iz HŽ-a upozorili da na takvim mjestima može doći do ograničenja brzine ili zatvaranja kolosijeka.