Tko radi, a tko odmara i kome se smiješi rijetka pojava - ne, nije snijeg u pitanju: Pogledajte kako stoji Hrvatska

Možda je najpoznatiji, ali i nije i jedini - naime, osim Djeda Božićnjaka kao jednog od najzaposlenijih ima još mnogo ljudi koji pred kraj godine pomažu da svijet i dalje funkcionira.

Dok oni rade, drugi odmaraju, ali situacija se razlikuje od zemlje do zemlje. Za neke koji žive u Europi, blagodati dolaze u obliku plaćenih državnih blagdana dok drugi mogu imati više slobodnih dana tijekom godine u zamjenu za manje odmora u blagdanskom razdoblju.

Europljani obično imaju između dva i pet državnih blagdana u ovom razdoblju godine, od Badnjaka 24. prosinca pa sve do Sveta tri kralja 6. siječnja.

Litavci imaju najviše blagdana — ukupno 16, uključujući četiri između Badnjaka i Nove godine. Cipar, Slovačka i Rumunjska imaju 15 nacionalnih blagdana, od čega se trećina događa tijekom zimske blagdanske sezone.

Ilustracija Foto: Getty Images

Hrvatska ima 12 nacionalnih blagdana tijekom godine, od kojih su četiri u razdoblju Božića i Nove godine.

U Austriji je ukupno 13 državnih blagdana, a veselo je u pokrajinama poput Tirola ili Salzburga, gdje se dodaje po jedan lokalni blagdan i tako se približava vrhu europske ljestvice.

Njemačka ima devet državnih blagdana, no pokrajine mogu uvesti dodatne blagdane, podsjeća Deutsche Welle. Na sjeveru zemlje to se rijetko koristi, dok je rekorder u Njemačkoj Bavarska – s 12 blagdana ona se približava zemljama koje rado uvode neradne dane. Kada je riječ o blagdanima, najbolje je stanovnicima bavarskog Augsburga. Oni dodatno 8. kolovoza slave Dan mira – kada su protestanti u 17. stoljeću ponovno stekli slobodu vjeroispovijesti.

Ilustracija Foto: Getty Images

Božićni bonus

Neki radnici u Europi će, provjeravajući stanje na računu, pronaći dodatnu isplatu takozvane 13. plaće. Obično se obračunava u odnosu na broj sati koje zaposleni radi, a južnoeuropske zemlje poput Portugala, Španjolske, Grčke i Italije često dodjeljuju zakonom propisan bonus, ovisno o industriji i poslodavcu. U nekim europskim zemljama bonusi postoje kao običaj, ali ne i kao zakonska obveza.

Vodeće hrvatske tvrtke Forbes Hrvatska upitao je kolike božićnice će isplatiti. Iznosi variraju, no najbolje prolaze zaposlenici u tvrtkama koje isplaćuju 13. plaću i slične dodatke.

Dok neke države nude ove dodatne pogodnosti, druge su nedavno razmatrale mogućnost da budu restriktivnije. U Njemačkoj i Francuskoj bi slobodni dani tijekom Božića mogli dobiti još veću vrijednost jer su vlade u Parizu i Berlinu nedavno najavile moguće smanjenje broja državnih blagdana.

Što se tiče Hrvatske, već smo provjerili kako na kalendaru izgledaju slobodni dani i koje su mogućnosti za produžene vikende u 2026. godini.