Oružana pljačka zlatarnice na zapadu Zagreba! Policija pojurila za kriminalcima

Oružana pljačka zlatarnice dogodila se u petak ujutro na zapadu Zagreba!

Nešto iza 9 sati ujutro dvojac je upao u zlatarnicu na Ljubljanskoj aveniji. Vatrenim oružjem zaprijetili su dvjema zaposlenicama kojima su zatim oteli novac i nakit.

Nije bilo ozlijeđenih, a nastala je samo materijalna šteta.

Policija se odmah dala u potragu za drskim lopovima te su ih za manje od dva sata pronašli na području grada Samobora.

Dvojica muškaraca uhićena su, a u tijeku je kriminalističko istraživanja. Visina nastale štete utvrdit će se naknadno.