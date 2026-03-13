Oružana pljačka zlatarnice na zapadu Zagreba! Policija pojurila za kriminalcima

Oružana pljačka zlatarnice dogodila se u petak ujutro na zapadu Zagreba! Nešto iza 9 sati ujutro dvojac je upao u zlatarnicu na Ljubljanskoj aveniji. Vatrenim oružjem zaprijetili su dvjema zaposlenicama kojima su zatim oteli novac i nakit. Nije bilo ozlijeđenih, a nastala je samo materijalna šteta. Policija se odmah dala u potragu za drskim lopovima te su ih za manje od dva sata pronašli na području grada Samobora. Dvojica muškaraca uhićena su, a u tijeku je kriminalističko istraživanja. Visina nastale štete utvrdit će se naknadno.