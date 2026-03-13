Sumnja se na financijske malverzacije u skijaškom savezu: Oglasio se olimpijski odbor

Drama u Hrvatskom skijaškom savezu. Prema neslužbenim informacijama objavljenim u više medija, policijski službenici i istražitelji USKOK-a provode izvide zbog sumnji u malverzacije i financijske nepravilnosti u Savezu.

Pojavile su se i špekulacije o mogućim smjenama pojedinih visokih dužnosnika Saveza, no službenu potvrdu tih informacija danas nije bilo moguće dobiti jer nitko od nadležnih institucija i pojedinaca nije odgovorio na upite koje je uputio Dnevnik Nove TV.

Jedini odgovor stigao je od krovne sportske institucije - Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Hrvatski olimpijski odbor ni na koji način se ne miješa u unutarnje poslove nacionalnih saveza, radilo se o kadrovskim ili bilo kakvim drugim poslovima, uključujući i financijsko poslovanje. HOO provodi kontrolu potrošnje financijskih sredstava, ali samo onih koji su nacionalnim savezima dodijeljeni kroz programe Hrvatskog olimpijskog odbora", poručili su.

"Kao krovno tijelo hrvatskog sporta, s posebnom pozornošću pratimo situaciju, te očekujemo da nadležna tijela Saveza, kao i druga nadležna institucijska i državna tijela, provedu sve potrebne postupke u skladu s važećim zakonima, statutima i sportskim pravilima", dodali su iz HOO-a.