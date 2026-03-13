Plenković o srpskim raketama: "Poslao sam pismo glavnom tajniku NATO-a"

Premijer Andrej Plenković će se u 16 sati pridružiti sudionicima tradicionalnog međunarodnog turnira koji se održava u hotelu Esplanade u čast poznatog gospodarstvenika i zaljubljenika u bridž. Uz predsjednika Vlade, turnir redovito okuplja brojne uzvanike iz javnog i gospodarskog života.

Nakon uvodnog dijela i prigodnog programa, predviđene su izjave za medije. Iako se radi o komemorativnom sportskom događaju, premijera će novinari vjerojatno ispitivati o širem spektru tema - od najnovijih informacija o srbijanskoj nabavi kineskih hipersoničnih raketa, o čemu ovih dana bilo govora, do drugih aktualnih unutarnjopolitičkih pitanja, kao i sigurnosne situacije u svijetu, te odnosu s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Plenković izašao pred novinare

Premijer Andrej Plenković na početku se osvrnuo na sam turnir i kartašku igru, a zatim je počeo s odgovaranjem na pitanja novinara.

Plenković kaže da je obavijestio kroz pismo glavnog tajnika NATO-a o srpskom naoružavanju s hipesoničnim raketama. "Razgovarat ćemo još", kazao je Plenković.

Na pitanje o izjavama izraelskog ministra o predsjedniku Milanoviću premijer nije to htio duže komentirati, osim što je rekao da je to "stil koji nama u Hrvatskoj donosi puno toga dobroga".