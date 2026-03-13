Obvezno auto osiguranje u Hrvatskoj: Što pokriva, koliko košta i na što obratiti pozornost prije registracije?

Svaki vlasnik automobila u Hrvatskoj prije registracije vozila mora imati važeću policu obveznog auto osiguranja, odnosno osiguranja od automobilske odgovornosti (AO). Riječ je o zakonski propisanom osiguranju koje štiti druge sudionike u prometu u slučaju da vozač prouzroči prometnu nesreću.

Drugim riječima, ako dođe do nesreće u kojoj je vozač odgovoran za štetu, osiguravajuće društvo isplaćuje odštetu oštećenim osobama. Bez ove police nije moguće registrirati vozilo niti legalno sudjelovati u prometu.

Što pokriva obvezno auto osiguranje?

Obvezno auto osiguranje regulirano je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu, koji definira minimalne iznose pokrića za štetu nastalu u prometnim nesrećama.

Minimalne svote pokrića trenutno iznose:

6.450.000 eura za štete na osobama po štetnom događaju

1.300.000 eura za štete na stvarima po štetnom događaju

To znači da osiguranje pokriva, primjerice:

popravak vozila oštećenog u nesreći

troškove liječenja i naknade za ozljede trećih osoba

štetu na imovini poput ograda, stupova ili objekata

Važno je naglasiti da ova vrsta osiguranja ne pokriva štetu na vlastitom vozilu ako je vozač odgovoran za nesreću. Za takvu zaštitu ugovara je kasko osiguranje, koje nije obvezno.

Zašto je polica nužna za registraciju vozila?

Obvezno auto osiguranje jedan je od osnovnih uvjeta za registraciju automobila. Tijekom postupka registracije provjerava se postoji li važeća polica.

Vožnja bez osiguranja predstavlja prekršaj i može rezultirati novčanom kaznom, a u slučaju prometne nesreće vozač bi morao sam podmiriti svu nastalu štetu, što u ozbiljnijim slučajevima može iznositi desetke ili čak stotine tisuća eura.

Upravo zato zakon propisuje ovu vrstu osiguranja, kako bi svi sudionici u prometu imali osnovnu financijsku zaštitu u slučaju nesreće.

Koliko košta obvezno auto osiguranje?

Cijena obveznog auto osiguranja nije jednaka za sve vozače. Osiguravajuća društva pri izračunu premije uzimaju u obzir više faktora, među kojima su:

snaga i tehničke karakteristike vozila

starost vozila

dob vozača i duljina vozačkog staža

bonus-malus razred

mjesto registracije vozila

Jedan od najvažnijih elemenata je bonus-malus sustav, koji nagrađuje vozače bez šteta. Vozači koji godinama ne uzrokuju prometne nesreće mogu ostvariti značajne popuste, koji u nekim slučajevima dosežu do 74 posto.

Prema procjenama s tržišta osiguranja, za standardni osobni automobil godišnja premija obveznog auto osiguranja najčešće se kreće između oko 160 i 220 eura, iako može biti viša ili niža ovisno o karakteristikama vozila i vozača.

Zašto se cijene mogu razlikovati?

Iako su minimalna pokrića propisana zakonom, premije osiguranja mogu se razlikovati među osiguravajućim društvima. Razlika u cijeni za isto vozilo i vozača ponekad može biti značajna.

Zbog toga se sve više vozača prije obnove police odlučuje usporediti ponude različitih osiguravatelja. Danas se to često može učiniti putem online platformi za usporedbu osiguranja, koje omogućuju brzi pregled dostupnih opcija.

Na što obratiti pozornost pri odabiru police?

Stručnjaci savjetuju da se prilikom odabira police ne gleda samo najniža cijena. Važno je obratiti pozornost i na dodatne pogodnosti koje osiguravatelji ponekad uključuju u ponudu.

To mogu biti, primjerice:

pomoć na cesti

osiguranje vozača od nezgode

zaštita bonusa

dodatne usluge asistencije

Iako nisu obvezne, ove opcije mogu biti korisne, posebno za vozače koji često putuju ili koriste automobil na duljim relacijama.

Redovita provjera ponuda može donijeti uštedu

Na tržištu osiguranja cijene i ponude povremeno se mijenjaju, zbog čega vozači ponekad mogu pronaći povoljniju policu nego prethodne godine.

Zato stručnjaci često savjetuju da se prije svake obnove police napravi kratka usporedba dostupnih ponuda. Takva provjera može trajati svega nekoliko minuta, a u nekim slučajevima rezultira i osjetnom uštedom na godišnjoj premiji.

Iako je obvezno auto osiguranje zakonska obveza, za vozače ono ujedno predstavlja važnu financijsku zaštitu, kako za njih, tako i za druge sudionike u prometu. Upravo zato važno je razumjeti što polica pokriva i kako odabrati onu koja najbolje odgovara vlastitim potrebama.