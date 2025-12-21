Zapaljena četvrta adventska svijeća: Vjernici se pripremaju za blagdan Božića

S oltara i ove nedjelje stiže podsjetnik kako Božić nije u materijalnom već u srcima svih ljudi, na što podsjećaju i građani.
"Lijepo je nekome pokloniti nešto, ali naravno da je u mojoj obitelji paljenje adventske svijeće nešto posebno. To je moment kad se nedjeljom svi okupimo i upalimo svijeću", kazao je Riječanin Davor.
"Priprema za slavlje, dolaska našeg Spasitelja. I ništa drugo. Nikakve druge kerefeke šta su u narodu izmislili, međutim mi kao vjernici iščekujemo slavlje i dolazak Spasitelja", poručuju Anica i Neven iz Splita.
"Molitva za mir, obitelj i ljubav. Samo ljubavi, najviše i poštovanja jedno spram drugog", poruka je Marice i Mande iz Pleternice.