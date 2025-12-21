Zapaljena četvrta adventska svijeća: Vjernici se pripremaju za blagdan Božića

Upaljena je četvrta svijeća, svijeća ljubavi koja gori uz nadu, mir i radost. Vjernici diljem zemlje od jutros su na svetim misama u pripremama za Kristovo rođenje.

Nedjelja došašća - 4 Foto: DNEVNIK.hr

S oltara i ove nedjelje stiže podsjetnik kako Božić nije u materijalnom već u srcima svih ljudi, na što podsjećaju i građani.

Nedjelja došašća - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Lijepo je nekome pokloniti nešto, ali naravno da je u mojoj obitelji paljenje adventske svijeće nešto posebno. To je moment kad se nedjeljom svi okupimo i upalimo svijeću", kazao je Riječanin Davor.

"Priprema za slavlje, dolaska našeg Spasitelja. I ništa drugo. Nikakve druge kerefeke šta su u narodu izmislili, međutim mi kao vjernici iščekujemo slavlje i dolazak Spasitelja", poručuju Anica i Neven iz Splita.

"Molitva za mir, obitelj i ljubav. Samo ljubavi, najviše i poštovanja jedno spram drugog", poruka je Marice i Mande iz Pleternice.