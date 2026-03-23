Otrovni oblak zasuo grad crnom kišom: Ovi simptomi su samo početak...

Otrovni požari koji su izbili nakon izraelskog bombardiranja skladišta nafte u Teheranu i okolici gorjeli su danima nakon napada. To je izazvalo strah od ozbiljnih zravstvenih posljedica za milijune stanovnika glavnog grada Irana.

Oblaci dima od bombardiranja četiri pogona za gorivo 7. ožujka prekrili su grad zagađivačima, od čađe do čestica nafte i sumpornog dioksida. Nekoliko sati kasnije, prolazna oluja zasula je Teheran otrovnom kišom punom nafte.

Kako piše The Guardian, stanovnici su opisali da su osjetili glavobolje, iritaciju očiju i kože te otežano disanje. Stručnjaci upozoravaju da bi ti simptomi mogli biti samo početak, s dugoročnim rizicima od kardiovaskularnih bolesti, kognitivnih oštećenja, oštećenja DNK i raka.

Pogođeni su skladište Shahran na sjeverozapadu, koje je izbacivalo gusti stup dima u atmosferu, kao i skladište nafte Aqdasieh na sjeveroistoku, rafinerija u Teheranu na jugu i postrojenje Shahid Dolati na zapadu.

Iran je napade na skladišta opisao kao ekocid, što znači bezobzirno uništavanje okoliša.

Satelitske snimke dva dana nakon napada pokazale su da skladište Shahran i teheranska rafinerija još uvijek gore.

Satellite imagery reportedly shows heavy damage to an oil depot south of Tehran after strikes



Druga slika koju je u utorak snimio satelit Europske svemirske agencije, 10 dana nakon napada, pokazala je da su ta dva požara tinjala. Međutim, dim i plamen bili su vidljivi u naftnom skladištu Aqdasieh na sjeveroistoku.

Snimka objavljena na društvenim mrežama 8. ožujka prikazuje siloviti požar na lokaciji Aqdasieh.

Video shows the Aghdasieh oil depot on fire in Tehran after being hit by US/Israeli strikes.



Čestice oslobođene eksplozijama nakupile su se na automobilima, cestama i krovovima diljem glavnog grada. Stanovnica Teherana rekla je da je vanjski bazen koji su koristili kao izvor vode u hitnim slučajevima pocrnio nakon posljedica napada, a da su ulice bile crne i skliske.

Bombardiranja na gorivu infrastrukturu na koju se oslanjaju civili, i to u gusto naseljenom gradu, šokirala su svijet. Unutar Irana, neki stanovnici Teherana, protivnici režima, koji su u početku podržavali vojnu intervenciju, rekli su da su napadi doveli do prekretnice.

Iranski liječnici dijele informacije o opasnostima kiselih kiša, s uputama za ostajanje vani, skidanje zagađene odjeće, korištenja N95 maski i izbjegavanja boravka ispod drveća.

Akshay Deoras, znanstveni istraživač sa Sveučilišta u Readingu, rekao je da požari nafte proizvode sumporne i dušikove spojeve, koji mogu stvarati kiseline ako se otope u kišnici. Kapi kiše iz oluje djelovale su "poput malih spužvi ili magneta, skupljajući sve što je bilo u zraku dok su padale, zbog čega su stanovnici primijetili ono što se opisuje kao 'crna kiša'".

Predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da napad predstavlja rizik od "kontaminacije hrane, vode i zraka - opasnosti koje mogu imati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno za djecu, starije osobe i osobe s već postojećim zdravstvenim stanjima".

Izrael je preuzeo odgovornost za bombardiranje spremnika goriva u Teheranu.

Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) upozorio je da su ljudi u Iranu, uključujući malu djecu, "izravno udisali gusti dim od izgaranja nafte", što izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog dugoročnih utjecaja na ljudsko i okolišno zdravlje.

Drugi napadi prouzročili su ozbiljnu štetu okolišu, što će imati zdravstvene posljedice za ljude. Iran je napao najveću luku i skladište nafte u Fujairahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a satelitske snimke ovog tjedna prikazuju velike oblake dima iznad mora. Američko-izraelski napadi na brodove doveli su do izlijevanja nafte u moru, dok je izraelski napad u srijedu pogodio iranski proizvodni pogon za najveće svjetsko polje prirodnog plina.

"Zagađenje od nekontroliranih požara može također ući u tlo i vodu, procuriti u podzemne vode i mogu ih apsorbirati usjevi, kontaminirajući zalihe hrane", upozorava UNEP.

Andrea Sella, profesor anorganske kemije na University Collegeu u Londonu, rekao je da će dugoročni zdravstveni rizik uvelike ovisiti o tome koliko je duga i ozbiljna izloženost pojedinca.

"Postoji mogućnost kontaminacije zaliha pitke vode Nema sumnje da je dim od takvih požara vrlo štetan i možemo očekivati dugotrajno naslijeđe respiratornih i drugih bolesti u budućnosti", rekao je Sella.