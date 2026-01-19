Udruga Resnik protiv Centra za otpad: "To je nastavak dugoročnog genocidnog i ekocidnog hotimičnog uništavanja"

Udruga za zaštitu okoliša Resnik usprotivila se u ponedjeljak Planu gospodarenja otpadom Grada Zagreba koji je u javnoj raspravi a kojim se u njihovom naselju planira gradnja Centra za gospodarenje otpadom za Zagreb i Zagrebačku županiju, poručujući da to nije u interesu građana.

"Plan s regionalnim Centrom za gospodarenje otpadom, uvozom i spalionicom otpada, nisu održivi razvoj ni interes građana Zagreba", poručila je u ponedjeljak Branka Genzić-Horvat, predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik.

Ocijenila je da je "takav prijedlog Plana nastavak dugoročnog genocidnog i ekocidnog hotimičnog uništavanja Grada Zagreba za sljedećih, najmanje 30 godina".

Smatra da je to "post festum" dokument kao formalno pokriće za nastavak dokazano promašenog koncepta za otpad u Zagrebu, legalizaciju nezakonitih izgrađenih objekata i već provedenih radnji na poodmakloj realizaciji Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom i spalionice.

Ocjenjuje da je to Plan "bez stvarne namjere za uspostavom sustava i bilo kakvog pozitivnog pomaka s otpadom u Gradu Zagrebu u javnom interesu te nesporno sadrži iznimno štetne projekte za sve građane Zagreba".

To je, kako je navela, "stvaranje najgore koncentracije smeća i otpada te suludog i opasnog mastodonta za smeće, Centra za gospodarenje otpadom Zagreb u Resniku sa spalionicom, lažno prikazanog kao uvjet za zatvaranje i opravdanje za petogodišnje nečinjenje na zatvaranju odlagališta Jakuševec i neuspostavu sustava gospodarenja otpadom za potrebe građana Zagreba".

Također tvrdi kako je "uvoz pomiješanog smeća u Centar za gospodarenje otpadom Zagreb za proizvodnju goriva za spalionicu iz/i preko pretovarnih stanica iz Zagrebačke županije, koje Grad Zagreb neće moći kontrolirati, u svrhu stvaranja profita interesnim grupacijama".