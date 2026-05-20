Prosvjed u Drnišu za ubijenog Luku: "Nitko iz državnog vrha nije se udostojio doći"

Drnišani su se u srijedu popodne okupili na mirnom prosvjedu zbog brutalnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Građani su mu odali počast tišinom i paljenjem svijeća, a odlučili su da tijekom prosvjeda neće biti ni govora ni transparenata.

"Želimo dostojanstveno odati počast našem sugrađaninu, kojeg je zadesila sudbina kakvu ne želimo nikome da se ponovi. Želimo jasno i glasno reći da je sustav zakazao, da nas nitko nije zaštitio, da nas država nije zaštitila, da nas zakoni Republike Hrvatske nisu zaštitili", u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Ivanom Kaštelanom rekla je Matilda Jelčić Stojaković, suorganizatorica prosvjeda.

"Želimo reći da nitko iz državnog vrha u protekla četiri dana nije smatrao shodnim doći u Drniš i podijeliti našu tugu", dodala je.

"Vjerujem da će svi posvjedočiti isto jer nije lako stati ispred ovolikog broja ljudi i biti njihov glas, ali ogorčeni smo, ljuti i razočarani sa svime što smo čuli proteklih dana. Neprospavane noći su iza nas, suosjećamo s obitelji, sa svim Drnišanima, srednjoškolcima, posebno učenicima 4. b razreda i njihovom razrednicom", navela je Jelčić Stojaković.

Ne žele, istaknula je, da se ovakva tragedija više ikome dogodi.

"Čuli smo od raznoraznih stručnjaka da Hrvatska ima jedan od najrigoroznijih kaznenih zakona, ali nama to nije dovoljno", napomenula je.

I ona je među Drnišanima koji su se bojali Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg maturanta.

"Svi smo ga susretali, svi bismo ustuknuli kada bismo ga vidjeli. Živio je među nama kao da nije počinio ubojstvo, kao da ni u zatvoru nije radio probleme, kao da nije i nakon izlaska radio probleme", ispričala je Jelčić Stojaković.

"Općinski sud u Šibeniku priopćio je da su oni slučajeve rješavali prema prioritetu. Ako nije prioritet to što osuđeni ubojica ima ilegalno oružje, onda ne znam što je prioritet", dodala je.

Zahvalila je i stanovnicima drugih mjesta što su pokazali solidarnost s Drnišanima.

"Ne želimo da ovo padne u zaborav, ne želimo da kamere prema Luki i Drnišu budu usmjerene nekoliko dana. Njega ništa neće vratiti, tu obitelj više ništa neće popraviti. Ne želimo da ova žrtva bude uzaludna", poručila je.

