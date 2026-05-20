Tišina i golema tuga u Drnišu: Stotine građana odaju počast ubijenom Luki

Točno u 19 sati Drnišani su se okupili kako bi zajednički poslali snažnu poruku - traže strože kazne i veću sigurnost za sve građane.

Mirno okupljanje održalo se ispred srednje škole koju je pohađao 19-godišnji Luka, mladić kojeg je usmrtio Kristijan Aleksić ispalivši prema njemu više hitaca.

Brojni građani pale svijeće i ostavljaju lampione ispred škole, odajući tako počast tragično preminulom mladiću, ali i izražavajući nezadovoljstvo stanjem sigurnosti.

Skup je započeo minutom šutnje u sjećanje na Luku, nakon čega je klapa emotivnom izvedbom pjesme "Krist na žalu" dodatno dirnula okupljene. Uslijedila je zajednička molitva.

Poseban trenutak večeri bio je kada je pjesnik Frane Bilić pročitao pjesmu "Zašto si ubio Luku", napisanu upravo za ovu prigodu.

Istaknuo je kako želi da se cijelom Hrvatskom čuje bolno pitanje koje muči sve okupljene - zašto je ugašen jedan mladi život?

U priopćenju koje potpisuju "Građani Drniša" ističe se da iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka ili udruga, već "ljudi, građani, roditelji, prijatelji i susjedi - grad koji tuguje".

Navode kako ovo nije samo okupljanje tuge, već "vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme". Građani ističu da su godinama živjeli uz osobu za koju su znali da je već oduzela život, od koje se strahovalo i koja je prijetila po gradu. "Mnogi su sa zebnjom govorili kako je samo pitanje vremena kada će se tragedija ponoviti. Nažalost, njihove su se slutnje obistinile", stoji u priopćenju.

