Crna kiša nad Teheranom: Razaranje iranske naftne infrastrukture stvara strašne posljedice po okoliš i ljude

Tamni dim koji se uzdiže iznad skladišta goriva u Teheranu nakon izraelskih zračnih napada mogao bi biti više od samih eksplozija i tek početak jedne dugotrajnije krize, one ekološke. Znanstvenici i zdravstveni dužnosnici upozoravaju da bi uništena naftna infrastruktura mogla izazvati opsežno onečišćenje, dugotrajnu štetu za okoliš te rastuće zdravstvene rizike za stanovništvo Irana ali i šire regije.

Dva velika skladišta goriva u blizini iranske prijestolnice nastavila su gorjeti danima nakon napada: naftno skladište Šahran sjeveroistočno od Teherana te skladište goriva Šahr-e južno od grada. Oba su objekta pogodili izraelski borbeni zrakoplovi.

Neposredno nakon napada iranska agencija za zaštitu okoliša i Iransko društvo Crvenog polumjeseca pozvali su stanovnike Teherana da ostanu u svojim domovima. Upozorili su da bi otrovne kemikalije oslobođene u napadima na pet postrojenja fosilnih goriva u okolici grada mogle uzrokovati kiselu kišu te oštetiti kožu i pluća izloženom stanovništvu.

Zdravstveni rizici za lokalno stanovništvo

"Oštećenja na naftnim postrojenjima u Iranu nose rizik onečišćenja hrane, vode i zraka, opasnosti koje mogu imati teške zdravstvene posljedice, osobito za djecu, starije osobe i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima", upozorio je u ponedjeljak Tedros Adhanom Ghebreyesus, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), prenosi The Guardian.

Zamjenik iranskog ministra zdravstva Ali Jafarian izjavio je za Al Jazeeru da tlo i izvori vode oko Teherana već pokazuju znakove onečišćenja nakon eksplozija tijekom vikenda. Crna kiša zabilježena iznad grada nastala je kada su se čađa i sitne čestice iz zapaljene nafte pomiješale s oborinama iz olujnog sustava koji je prolazio regijom.

"Zračni napadi na skladišta nafte oslobodili su čađu, dim, čestice nafte, sumporne spojeve te vjerojatno teške metale i anorganske materijale iz zgrada, dok je područje niskog tlaka zraka, koje u ovo doba godine obično prelazi preko Irana i zapadne Azije, stvorilo uvjete pogodne za oborine", rekao je za Guardian dr. Akshay Deoras, istraživački znanstvenik s britanskog Sveučilišta Reading.

Praćenje štete sve je teže

"Eksplozije su lokalno stanovništvo izložile raznim nepoželjnim i otrovnim kemijskim tvarima, problemu koji je dobro poznat kao posljedica ratnih djelovanja", izjavio je za isti britanski portal Andrea Sella, profesor anorganske kemije na Sveučilišnom koledžu u Londonu.

Doug Weir iz organizacije Conflict and Environment Observatory, međunarodne neprofitne organizacije koja prati i analizira štetu za okoliš uzrokovanu ratovima i vojnim sukobima, upozorio je u izjavi za Guardian da njegov tim sve teže prati štetu, jer se rat širi regijom Bliskog istoka, a kašnjenja u satelitskim snimkama otežavaju procjenu razmjera razaranja.