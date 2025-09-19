Talibani zabranili knjige koje su napisale žene

Talibanska vlada uklonila je iz sustava sveučilišne nastave u Afganistanu sve knjige koje su napisale žene, što je dio nove uredbe kojom se zabranjuje i podučavanje o ljudskim pravima i seksualnom uznemiravanju.

Oko 140 knjiga čije su autorice žene, uključujući i naslove poput "Sigurnost u kemijskom laboratoriju", našlo se među 680 knjiga koje su ocijenjene kao problematične zbog antišerijatskih i talibanskih politika. Sveučilištima je također naloženo da više ne smiju podučavati 18 predmeta za koje je jedan talibanski dužnosnik izjavio da su u sukobu s načelima šerijata i politikom sustava.

Niz ograničenja

Ova uredba najnovija je u nizu ograničenja koja su talibani uveli otkako su se prije četiri godine vratili na vlast. Upravo ovog tjedna, optički internet zabranjen je u najmanje 10 provincija po nalogu talibanskog vrhovnog vođe, u potezu za koji su dužnosnici rekli da je namijenjen sprječavanju nemorala, piše BBC.

Premda su pravila utjecala na mnoge aspekte života, žene i djevojke posebno su teško pogođene. Zabranjen im je pristup obrazovanju iznad šestog razreda, a jedan od njihovih posljednjih puteva do daljnjeg usavršavanja prekinut je krajem 2024. godine, kada su tečajevi za primalje tiho ukinuti. Sada su na meti čak i sveučilišni predmeti o ženama - šest od 18 zabranjenih specifično se odnosi na žene, uključujući Rod i razvoj, Ulogu žena u komunikaciji i Sociologiju žena. Talibanska vlada tvrdi da poštuje prava žena u skladu sa svojim tumačenjem afganistanske kulture i islamskog zakona.



Član odbora za reviziju knjiga potvrdio je zabranu knjiga koje su napisale žene, rekavši za BBC da "sve knjige čiji su autori žene nisu dopuštene za podučavanje".

Zakia Adeli, bivša zamjenica ministra pravosuđa prije povratka talibana i jedna od autorica čije su se knjige našle na popisu zabranjenih, nije iznenađena ovim potezom: "S obzirom na ono što su talibani učinili u protekle četiri godine, nije bilo nerealno očekivati da će nametnuti promjene u kurikulumu. S obzirom na mizogini mentalitet i politike talibana, prirodno je da kada samim ženama nije dopušteno studirati, njihovi stavovi, ideje i spisi također budu potisnuti."

Praznina u visokom obrazovanju

Nove smjernice, u koje je BBC imao uvid, objavljene su krajem kolovoza. Ziaur Rahman Aryubi, zamjenik akademskog direktora u Ministarstvu visokog obrazovanja talibanske vlade, naveo je u pismu sveučilištima da je odluke donio panel vjerskih učenjaka i stručnjaka.

Osim knjiga koje su napisale žene, čini se da je zabrana usmjerena i na knjige iranskih autora ili izdavača. Jedan član panela za reviziju rekao je za BBC da je cilj spriječiti infiltraciju iranskog sadržaja u afganistanski kurikulum. Na popisu od 50 stranica poslanom svim sveučilištima u Afganistanu nalazi se 679 naslova, od kojih je 310 napisano od strane iranskih pisaca ili objavljeno u Iranu.



Profesor na jednoj instituciji, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, izrazio je bojazan da će biti gotovo nemoguće popuniti nastalu prazninu: "Knjige iranskih autora i prevoditelja služe kao primarna veza između afganistanskih sveučilišta i globalne akademske zajednice. Njihovo uklanjanje stvara značajnu prazninu u visokom obrazovanju."

Profesor sa Sveučilišta u Kabulu izjavio je za BBC da su pod takvim okolnostima prisiljeni sami pripremati poglavlja udžbenika, uzimajući u obzir dopuštenja i zabrane koje nameće talibanska vlada, no ključno je pitanje mogu li se ta poglavlja pripremiti prema globalnim standardima. BBC je kontaktirao talibansko Ministarstvo obrazovanja za komentar.