Može li recept iz Grubišnog Polja biti rješenje za manjak liječnika u malim mjestima?

S diplomom u ruci, ova mlada liječnica nije niti malo dvojila. Posao u malom gradu prihvatila je na prvu.

"Zadovoljna sam jer mi pruža one užitke male sredine, a to je velika dobrodošlica, toplina i srdačnost ljudi već po malo se upoznajem s pacijentima i drago mi je što je tako mala sredina pa ih mogu i češće vidjeti i ispratiti njihovo cijelo stanje", kaže Tesa Tušek, liječnica u Grubišnom Polju.

Dočekalo ju je 1900 pacijenata. Počela je svoj liječnički put uz brojne pogodnosti koje male sredine nude.

"Grubišno Polje mi nudi poticaje svakih 6 mjeseci kao mala sredina da bi privukla liječnike. Osim toga i sama županija ima svoje poticaje za mlade liječnike i zdravstvene radnike. To je prednost u odnosu na velike gradove", kaže liječnica.

Naslijedila je ordinaciju liječnika koji je prije nekoliko mjeseci otišao u mirovinu. Do tada su se stanovnici ovog malog grada snalazili na sve moguće načine. Hrvatsko zdrvstvo u deficitu je za 284 liječnika obiteljske medicine. U Grubišnom polju ne kriju sreću što su smanjili tu brojku.

Što kažu mještani za novu liječnicu, a što kaže gradonačelnik Zlatko Pavičić kako su to uspjeli i ima li još zainteresiranih liječnika, pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Vanje Margetića.