Čak se i ova država počinje naoružavati: Podižu PDV, novac ide u fond za vojsku

Švicarska će povećati stopu poreza na dodanu vrijednost na deset godina kako bi potaknula obrambene izdatke, objavila je u četvrtak vlada te države.

"S obzirom na pogoršanje geopolitičke situacije, Savezno vijeće želi znatno ojačati sigurnosne i obrambene sposobnosti Švicarske. U tu svrhu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 31 milijarde švicarskih franaka [33 milijarde eura]", stoji u izjavi koju prenosi Politico.

Vijeće planira privremeno povećati PDV za 0,8 posto s trenutnih 8,1 posto na 10 godina, počevši od 2028. Dodatni prihodi bit će dodijeljeni fondu za naoružanje koji će također imati kapacitet zaduživanja.

Međutim, povećanje PDV-a zahtijeva promjenu ustava, a javna rasprava otvorit će se na proljeće.

Švicarska preispituje svoj obrambeni stav od ruskog napada na Ukrajinu prije gotovo četiri godine. Traži veću vojnu suradnju s europskim zemljama i pojačava naoružavanje, iako još uvijek nema namjeru pridružiti se NATO-u.

Švicarska troši oko 0,7 posto svog BDP-a na obranu, što je jedna od najnižih stopa u Europi. Trenutni cilj povećanja tog iznosa na 1 posto do 2032. godine sada je zastario, priopćilo je Savezno vijeće.

"Zbog ušteda ostvarenih posljednjih desetljeća, oružane snage također nisu dovoljno opremljene, posebno za učinkovito odbijanje najvjerojatnijih prijetnji, odnosno napada dugog dometa i hibridnih sukoba", dodaje se u izjavi.

Prioriteti za naoružavanje zemlje uključuju sustave protuzračne obrane kratkog i srednjeg dometa, kibernetičku sigurnost i elektromagnetske sposobnosti.