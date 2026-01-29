Ahmetović napala novog ministra: "Tražim stanku da još 10 minuta Tomislav Ćorić bude ništa"

Tomislav Ćorić službeno je postao novi ministar financija, a prije glasanja u Hrvatskom saboru nekoliko je zastupnika zatražilo satanku od 10 minuta. Među njima je bila i SDP-ovka Mirela Ahmetović.

"Tražim stanku da bih hrvatskoj javnost još jednom ukazala svu besprizornost, cinizam i bahatost izbora novog ministra financija", rekla je.

"HDZ nas zaista više ničime ne može iznenaditi zato što HDZ nema skrupula pa za ministra financija predlaže jednog beskrupuloznog čovjeka", dodala je.

Ministar financija, nastavila je, trebao bi skrbiti o financijama, proračunu, fiskalnoj odgovornosti te imati suosjećanja za socijalna pitanja i brinuti o najranjivijima.

"A koga se predlaže? Čovjeka koji je, ne trepnuvši, Hrvatskoj uskratio milijune predajom nafte tuđoj zemlji, Mađarima, čovjeka koji je kao viceguverner stao na stranu lihvarskih agencija, a protiv ljudi koji se bore s najtežim oblicima bolesti. Čovjek je to koji se odmarao u hladovini HNB-a dok je inflacija udarala i udara po najsiromašnijima. Takvog čovjeka Hrvatska dobiva za ministra", poručila je.

"Tražim ovu stanku da još 10 minuta Tomislav Ćorić bude ništa, a sve da bih priskrbila barem još 10 minuta predaha hrvatskim građanima", zaključila je, nakon čega se na snimci sa sjednice može čuti negodovanje zastupnika HDZ-a.