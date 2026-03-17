Moćni ratni brod s tisućama marinaca nadomak Singapuru: Pentagon šalje postrojbu za brze odgovore

USS Tripoli, amfibijski jurišni brod dug gotovo 260 metara, primijećen je u utorak ujutro na jugozapadnom rubu Južnog kineskog mora.

Iako brodovi američke mornarice često plove s isključenim transponderima (AIS), njihovo uključivanje u zonama s gustim prometom, poput voda oko Singapura, standardna je procedura radi veće sigurnosti plovidbe.

USS Tripoli ispaljuje RAM projektil Foto: xpiemagsx dvidspieope01012023-19526/via Guliver

Elitna postrojba za brze reakcije

Vjeruje se da Tripoli nosi pripadnike 31. marinske ekspedicijske postrojbe (MEU) bazirane na Okinawi. Riječ je o snagama za brzi odgovor koje broje oko 2200 ljudi, a čije je raspoređivanje Pentagon nedavno naredio, potvrdili su dužnosnici upoznati s planovima, piše CNN.

Postrojbe MEU su "švicarski nož" američke vojske i sastoje se od četiri elementa:

zapovjedni element

kopnene borbene snage

zračne snage

logistička podrška.

Takve postrojbe obično se koriste za misije evakuacije, amfibijske operacije koje zahtijevaju kretanje s broda na obalu, ali i za specijalne operacije te izravne jurišne akcije.

F-35B na palubi USS Tripoli Foto: AP Photo/Aaron Favila/via Guliver

"Mali nosač aviona" s nevidljivim lovcima

USS Tripoli nije običan transportni brod. S istisninom od 45.000 tona on zapravo funkcionira kao manji nosač zrakoplova.

Na svojoj palubi nosi:

stealth višenamjenske lovce F-35b

transportne letjelice s vertikalnim uzlijetanjem MV-22 Osprey

amfibijska vozila za iskrcavanje trupa na kopno.

Brod je isplovio s Okinawe 11. ožujka, a trenutačno se kreće brzinom od oko 35 km/h. Tripoli je inače predvodnik amfibijske skupine koja obično uključuje i brodove USS New Orleans i USS San Diego, no njihova prisutnost u sustavima za praćenje zasad nije potvrđena.

USS Tripoli Foto: Afp

Slanje tih trupa dolazi u trenutku kada Izrael iznosi tvrdnje o ubojstvu najvišeg iranskog sigurnosnog čelnika, dok Teheran istovremeno cilja američko veleposlanstvo u Bagdadu, što dodatno potpiruje strah od širenja sukoba u koji bi SAD mogao biti još jače uvučen.