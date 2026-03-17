Moćni ratni brod s tisućama marinaca nadomak Singapuru: Pentagon šalje postrojbu za brze odgovore

Američki jurišni brod USS Tripoli, za koji se vjeruje da prevozi tisuće marinaca i mornara prema Bliskom istoku, približava se tjesnacu Malacca kod Singapura. Prema podacima o praćenju pomorskog prometa, brod se kreće prema regiji u jeku eskalacije napetosti između Izraela i Irana.
USS Tripoli, amfibijski jurišni brod dug gotovo 260 metara, primijećen je u utorak ujutro na jugozapadnom rubu Južnog kineskog mora.
Iako brodovi američke mornarice često plove s isključenim transponderima (AIS), njihovo uključivanje u zonama s gustim prometom, poput voda oko Singapura, standardna je procedura radi veće sigurnosti plovidbe.
USS Tripoli ispaljuje RAM projektil
Elitna postrojba za brze reakcije
Vjeruje se da Tripoli nosi pripadnike 31. marinske ekspedicijske postrojbe (MEU) bazirane na Okinawi. Riječ je o snagama za brzi odgovor koje broje oko 2200 ljudi, a čije je raspoređivanje Pentagon nedavno naredio, potvrdili su dužnosnici upoznati s planovima, piše CNN.
Postrojbe MEU su "švicarski nož" američke vojske i sastoje se od četiri elementa:
zapovjedni element
kopnene borbene snage
zračne snage
logistička podrška.
Takve postrojbe obično se koriste za misije evakuacije, amfibijske operacije koje zahtijevaju kretanje s broda na obalu, ali i za specijalne operacije te izravne jurišne akcije.
F-35B na palubi USS Tripoli
"Mali nosač aviona" s nevidljivim lovcima
USS Tripoli nije običan transportni brod. S istisninom od 45.000 tona on zapravo funkcionira kao manji nosač zrakoplova.
transportne letjelice s vertikalnim uzlijetanjem MV-22 Osprey
amfibijska vozila za iskrcavanje trupa na kopno.
Brod je isplovio s Okinawe 11. ožujka, a trenutačno se kreće brzinom od oko 35 km/h. Tripoli je inače predvodnik amfibijske skupine koja obično uključuje i brodove USS New Orleans i USS San Diego, no njihova prisutnost u sustavima za praćenje zasad nije potvrđena.