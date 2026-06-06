"Izronilo je čudovište, hoćete li i dalje tamo dovoditi djecu?": Otrovno otkriće na jadranskoj plaži

Započela je prva faza dugoočekivane sanacije plaže Kosica u Vranjicu, no umjesto olakšanja, među mještanima su zavladali nevjerica i ljutnja. Građanska inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti 2020." upozorava da su početni radovi na površinu izvukli ono na što godinama upozoravaju - opasni plavi azbest tzv. krokidolit, dokazano kancerogeni materijal, a sve se navodno odvija daleko od očiju zabrinute javnosti.

Članovi Inicijative oglasili su se na društvenim mrežama, ne skrivajući ogorčenost netransparentnošću cijelog procesa. Tvrde kako je obećano da će projekt sanacije, uz prisustvo ministrice Marije Vučković, biti javno predstavljen prije samog početka radova, no to se nije dogodilo.

Azbest izronio iz mora - 5 Foto: Inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti 2020"/Facebook

"Saznajemo da Solin planira predstavljanje projekta obaviti dalje od zainteresirane javnosti, odnosno onih najvažnijih, nas Vranjičana", stoji u njihovoj objavi.

Ono što ih najviše zabrinjava je stanje na terenu.

"Prva faza sanacije otkriva pravo lice famozne 'plaže' Kosice, a to je čudovište zvano plavi azbest - krokidolit, koji spada u skupinu amfibola i smatra se jednim od NAJOPASNIJIH oblika azbesta zbog izuzetno tankih vlakana koja lako prodiru u pluća i uzrokuju teške bolesti", upozoravaju iz Inicijative, podsjećajući da je njegova upotreba zabranjena još sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Mještani se sada javno pitaju hoće li prizori s gradilišta napokon otvoriti oči svima koji su ignorirali njihova upozorenja.

"Pa jesmo li sada napokon svi uvjereni da 'plaža' nije plaža, već odlagalište azbestnog otpada bivše tvornice Salonit? Hoće li brojni korisnici ostati šokirani pravom slikom čudovišta i početi vjerovati svojim očima... Ili će i dalje odmahivati rukom i nastaviti bučkati svoje nožice i dovoditi djecu?", pitaju se iz Inicijative te poručuju kako će budno pratiti daljnji razvoj situacije kako se ne bi ponovila "tragična sanacija tvornice Salonit u uvjetima Divljeg zapada".

Azbest izronio iz mora - 4 Foto: Inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti 2020"/Facebook

Godine borbe, ignoriranja i prebacivanja loptice

Problem Kosice nije od jučer. Radi se o višegodišnjoj borbi Vranjičana s institucijama. Inicijativa koju predvodi Marijana Grubić već šest godina na sva zvona upozorava na opasnost, tražeći hitnu sanaciju ili barem ograđivanje tog prostora. Azbest je na plažu dospio jer je desetljećima, u vrijeme rada tvornice Salonit, na toj lokaciji postojao izravan ispust u more.

Unatoč višekratnim zahtjevima za ograđivanjem opasnog područja, mještani su godinama dobivali, kako kažu, apsurdne odgovore. Odbijalo ih se uz objašnjenje da je "kakvoća mora uredne kvalitete" - iako kakvoća vode nema nikakve veze s udisanjem smrtonosne azbestne prašine na obali.

Azbest izronio iz mora - 3 Foto: Inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti 2020"/Facebook

S druge strane, institucije su godinama prebacivale odgovornost. Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević ranije je izjavljivao kako Grad nije nadležan za ograđivanje te kako oni "ne mogu ljudima zabraniti ili sugerirati gdje se trebaju kupati".

Ninčević je tada uvjeravao javnost u sigurnost same plaže: "Obavljena su sondiranja i istraživanja, tri sonde bile su na plaži i na tom dijelu nije otkriven azbest. Do sada ni jedna služba nije izdala upozorenje o zabrani kupanja na Kosici, niti je utvrdila da to nije zdravo."

Azbest izronio iz mora - 1 Foto: Inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti 2020"/Facebook

Fond potvrdio status "crne točke"

Ipak, Fond za zaštitu okoliša Kosicu je u svom Planu gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. - 2028. službeno prepoznao kao "crnu točku" - lokaciju visoko opterećenu otpadom. Prema istraživanjima iz 2019. godine, utvrđeno je zagađenje čvrsto vezanim građevinskim otpadom koji sadrži azbest, i to na površini od gotovo 1,5 hektara kopna i blizu 5 hektara morskog dna.

Azbest izronio iz mora - 2 Foto: Inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti 2020"/Facebook

Sanacija, koja je prema obećanjima trebala početi još 2017., a zatim 2020. godine, neprestano je zapinjala u birokraciji, postupcima ishođenja dozvola i zakonskim zavrzlamama oko pomorskog dobra. Sada, kada su bageri napokon stigli, građani upozoravaju da je na površinu izašla smrtonosna istina koju su mnogi pokušavali pomesti pod (morski) tepih.