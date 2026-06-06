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"Izronilo je čudovište, hoćete li i dalje tamo dovoditi djecu?": Otrovno otkriće na jadranskoj plaži

Piše D. Z., 06. lipnja 2026. @ 18:27 komentari
Azbest izronio iz mora - 6
Azbest izronio iz mora - 6 Foto: Inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti 2020"/Facebook
Mještani Vranjica su ogorčeni netransparentnošću projekta i podsjećaju da su institucije i solinski gradonačelnik godinama ignorirali njihove apele, odbijali ograditi plažu i uvjeravali kupače da azbesta nema, unatoč tome što je lokacija odavno službeno proglašena ekološkom "crnom točkom".
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