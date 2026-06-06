Ljudi su bijesni zbog ubojstva djevojčice, reagirao i predsjednik: "Je li itko pregledao računalo tog čovjeka?"

Francuskom se u petak proširio val ogorčenja, nakon što je otkriveno da je glavni osumnjičenik za ubojstvo 11-godišnje djevojčice već ranije bio prijavljivan za seksualno zlostavljanje djece.

"Jasno je da je došlo do ozbiljnog propusta", izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron tijekom europskog summita u Crnoj Gori. "To je neprihvatljivo." Dodao je da je od vlade premijera Sébastiena Lecornua zatražio istragu o tome što je pošlo po zlu.

Djevojčica Lyhanna, nestala je 29. svibnja u blizini mjesta Fleurance na jugozapadu Francuske nakon što je posljednji put viđena kako ulazi u automobil jednog muškarca.

Nakon višednevne potrage, istražitelji su u četvrtak pronašli tijelo djeteta u napuštenom silosu. Djevojčica je nosila istu odjeću kao i Lyhanna kada je nestala, a obdukcijom je u petak potvrđeno da je riječ upravo o njoj.

Kao glavni osumnjičenik pritvoren je 41-godišnji otac dvoje djece, čija je kći bila školska prijateljica ubijene djevojčice.

Ranije prijave za silovanje djece

Šok javnosti dodatno je porastao nakon što je otkriveno da je osumnjičenik već dvaput bio službeno prijavljen zbog silovanja maloljetnica, no istrage su obustavljene ili nisu privedene kraju, piše France 24.

Potraga u Francuskoj Foto: Afp

U prosincu 2017. majka jedne djevojke prijavila je da je njezina 17-godišnja kći u vezi s tim muškarcem. Slučaj je odbačen 2018. nakon što je djevojka izjavila da je odnos bio dobrovoljan.

U siječnju 2022. protiv njega je podnesena prijava za silovanje djevojčice mlađe od 15 godina, koje se navodno dogodilo 2020. u njegovoj kući na jugozapadu Francuske. Istraga je obustavljena 2024. zbog nedostatka dokaza.

Treća prijava podnesena je 22. kolovoza 2025., kada je majka djevojčice rođene 2014. godine optužila muškarca da je njezinu kćer silovao više puta između rujna 2024. i svibnja 2025.

Unatoč tome, policija ga nije ni ispitala kada je Lyhanna nestala devet mjeseci kasnije.

"Moramo li uvijek čekati dokaz?"

Gradonačelnik Fleurancea Gregory Bobbato izjavio je da je očito kako postoji ozbiljan problem u načinu na koji se vode istrage.

"Moramo li uvijek čekati potpuno nepobitne dokaze prije nego što konačno učinimo nešto kako bismo zaštitili našu djecu?", upitao je.

Denis Roth-Fichet iz neovisne komisije za seksualno zlostavljanje djece (CIIVISE) rekao je da ovaj slučaj pokazuje mnogo širi problem u francuskom pravosudnom sustavu.

Prema podacima komisije, gotovo tri od četiri prijave za seksualno zlostavljanje maloljetnika budu odbačene. Samo sedam posto prijava za seksualni napad na maloljetnike završi osuđujućom presudom, dok je kod silovanja djece taj udio svega tri posto.

Kandidati za predsjedničke izbore sljedeće godine pozvali su na promjene, ubrzavanje istraga i razvijanje sustava pomoći djeci.

Ogorčenje nije skrivala ni Michèle Créoff iz udruge Union for Childhood: "Je li itko pregledao računalo tog čovjeka? Internetske stranice koje posjećuje?", upitala je.