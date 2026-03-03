Ovaj borbeni zrakoplov je ključ izraelske zračne nadmoći nad Iranom i s razlogom nosi naziv - "Moćni"

Izrael je u subotu izveo ono što je vojska opisala kao najopsežniju zračnu operaciju ikada provedenu od strane Izraelskog ratnog zrakoplovstva, ciljajući iranske raketne sustave i ključne vojne zapovjednike, u koordinaciji s američkim snagama. Operacija je u prvom planu uključivala najnaprednije izraelske borbene zrakoplove F-35I "Adir" (Moćni).

Riječ je o izraelskoj inačici američkog F-35 borbenog zrakoplova, proizvođača Lockheed Martina, koji ima naprednu tehnologiju radarske nevidljivosti, prilagođeni sustav elektroničkog ratovanja i lokalno proizvedena krila. Izraelski piloti koriste izraelsku modificiranu kacigu koja na zaslonu vizira prikazuje brzinu, visinu, podatke o ciljevima i ostale ključne informacije.

Bivša direktorica Lockheed Martina Marillyn A. Hewson izjavila je 2018. godine da f-35 borbeni zrakoplovi "mogu letjeti u onome što nazivamo 'beast mode', noseći do 8200 kilograma unutarnjeg i vanjskog naoružanja, u kombinaciji koja može uključivati i bombe težine 2300 kilograma", piše portal Business Insider.

F-35 borbeni zrakoplovi mogu doseći maksimalnu nadtzvučnu brzinu od 1,6 maha, odnosno 1,6 puta brže od brzine zvuka.

Svaki sat leta izraelskog F-35I Adira košta oko 41.000 eura.

Kronologija ključnih operacija Adira

2016. godina – Izrael je postao prva strana zemlja koja je nabavila F-35, kupivši 50 tih borbenih zrakoplova kroz američki program prodaje vojne opreme (FMS).

2018. godina – Izraelski zapovjednik Ratnog zrakoplovstva general bojnik Amikam Norkin obznanio je prekretnicu za F-35 zrakoplov. „Letimo F-35 po cijelom Bliskom istoku i već smo napali dva puta na dvije različite fronte“, rekao je tad, što je označilo i njihovu prvu borbenu uporabu.

Srpanj 2023. godine – Izrael je nabavio dodatnih 25 borbenih zrakoplova F-35 u poslu vrijednom 2,8 milijardi eura, financiranom američkom vojnom pomoći.

Studeni 2023. godine – F-35I Adir je oborio projektile koje je lansirala grupa koju podupire Iran u Jemenu, prvi poznati presretački napad krstareće rakete od strane tog zrakoplova, izvijestila je tad izraelska vojka (IDF).

Travanj 2024. godine – Iran je napao zračnu bazu Nevatim, gdje se nalazi flota izraelskih F-35I. "Iran je mislio da će moći paralizirati bazu i time oštetiti naše zračne sposobnosti, ali nije uspio", izjavio je tad admiral Daniel Hagari, glasnogovornik IDF-a.

Lipanj 2025. godine – Oko 200 aviona napalo je više od 100 iranskih lokacija, uključujući postrojenja za obogaćivanje urana u Natanzu, kako bi se Iran spriječilo u dostizanju sposobnosti za proizvodnju nuklearnog naoružanja.

Ožujak 2026. godine – Operacija Ričući Lav (kako izraelci zovu svoj dio operacije napada na Iran) ciljala je 500 iranskih lansirnih rampi i zračnih obrambenih sustava. IDF je izvijestio da je operacija "značajno smanjila" iranske ofenzivne sposobnosti i usmrtila iranskog ministra obrane Irana Aziza Nasirzadeha i zapovjednika Iranske republikanske garde (IRGC) Mohammada Pakpoura.