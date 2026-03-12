Letjeli su svaki dan, a onda nestali! Gomilaju se teorije: "Ovo je drugačije od svega što smo vidjeli"

Kineski ratni zrakoplovi svakodnevno lete u blizini Tajvana i gotovo su stalno prisutni u blizini otoka. Stoga, kada su odjednom 27. veljače kineski zrakoplovi na 13 dana prestali letjeti područjem, to je izazvalo veliku zbunjenost.

Pauza je prekinuta u četvrtak, kada je u 24 sata pet zrakoplova Narodnooslobodilačke vojske (PLA) letjelo oko Tajvanskog tjesnaca, a nekoliko ih je došlo blizu središnje linije koja dijeli plovni put.

Analitičari kažu da je to bila najduža pauza u kineskim zračnim aktivnostima otkako je Tajvan počeo javno objavljivati ​​dnevne vojne podatke 2020. godine.

"Ovo je, iskreno, drugačije od svega što smo vidjeli u novijoj povijesti u smislu aktivnosti PLA-a oko Tajvana", rekao je za CNN Ben Lewis, osnivač PLATrackera, platforme otvorenih podataka koja prati kineske vojne pokrete oko Tajvana, Japana i Južnog kineskog mora.

"Otkad je tajvansko ministarstvo obrane počelo objavljivati ​​ove podatke, trend je bio uzlazni, uzlazni, uzlazni. A sada ovo zatišje, koje je možda danas završilo, možda i ne, predstavlja vrlo značajnu promjenu u obrascu", rekao je Lewis.

Jedini izuzetak u pauzi od letova kineskih vojnih aviona dogodio se 6. ožujka, kada su dva zrakoplova otkrivena u krajnjem jugozapadnom kutu tajvanske zone identifikacije protuzračne obrane, ali analitičari kažu da širi obrazac i dalje predstavlja upečatljiv prekid u odnosu na rastuće kineske vojne aktivnosti posljednjih godina.

Iznenadna tišina zbunila je analitičare i pokrenula niz mogućih objašnjenja.

Jedna teorija je da Peking možda pokušava izbjeći eskalaciju napetosti uoči planiranog sastanka između kineskog čelnika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa kasnije ovog mjeseca, a na kojem se očekuje da će trgovina, tehnologija i Tajvan biti istaknute teme.

"Da sam u Vegasu, stavio bih to na Trumpov posjet", rekao je Lewis.

Drugi su ukazivali na rat u koji je uključen Iran i potencijalni utjecaj na globalna tržišta energije, iako analitičari kažu da je ta veza manje sigurna.

Neki promatrači također primjećuju da se ovog tjedna završavaju godišnji parlamentarni sastanci u Kini, poznati kao "Dvije sjednice", razdoblje kada su se vojne aktivnosti u prošlosti povremeno usporavale.

Tajvanski ministar obrane Wellington Koo pozvao je na oprez pri izvlačenju zaključaka iz zatišja, napominjući da se kineska pomorska aktivnost oko Tajvana nastavila tijekom cijelog razdoblja.

"Postoji mnogo teorija", rekao je Koo novinarima u srijedu. "Ali još uvijek svakodnevno vidimo kineske ratne brodove kako operiraju oko Tajvana, a ovi napori da se Tajvanski tjesnac pretvori u unutarnje vode Kine nisu prestali."

Lewis je rekao da ograničeni broj zrakoplova otkrivenih u četvrtak možda ne signalizira potpuni povratak normalnim aktivnostima.

Letovi su se dogodili istog dana kada je američki mornarički nadzorni zrakoplov P-8 preletio Tajvanskim tjesnacem, što je, prema 7. floti, demonstracija vašingtonske "predanosti slobodnom i otvorenom Indopacifiku", a kineski zrakoplovi možda su raspoređeni samo kako bi nadzirali američke zrakoplove.

"U odnosu na prethodne incidente kada je američka mornarica prolazila kroz Tajvanski tjesnac, broj kineskih zrakoplova raspoređenih danas bio je zapravo prilično nizak", dodao je Lewis.

Ta neizvjesnost tjera analitičare da pomno prate što će se sljedeće dogoditi.

Tijekom proteklih pet godina Peking je dramatično povećao broj zrakoplova koje šalje u blizinu Tajvana, postupno normalizirajući ono što bi se nekoć smatralo velikim vojnim upadima. Tajvan je nekim danima izvijestio o desecima kineskih zrakoplova koji su djelovali u blizini otoka.

U tom kontekstu, rekao je Lewis, iznenadni nestanak letova bio je jednako upečatljiv kao i njihov povratak.

Zasada misterij ostaje neriješen.