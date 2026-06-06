Ovo će prvenstvo biti noćna mora za spavanje, ali gradovi su upravo donijeli odluku koja mijenja planove navijačima

Deset dana prije utakmice Vatrenih protiv Engleza već se kuju planovi.

"Gledat ću sigurno, volim pratiti, pogotovo otkad mi mali više prati nogomet pa sad zajedno imam kompanjona. Volim više doma gledati. Mogu se nervirati, mogu psovati, lupati i bacati stvari", rekao je Saša.

"One utakmice koje budu poslije dva sata definitivno neću moći gledati. Ove od deset da, ali poslije dva nema teorije", izjavio je Denis.

"Bit ću na radnom mjestu, s guštom ću pratiti našu hrvatsku reprezentaciju kojoj ovim putem želim zaista najiskrenije sve najbolje", kazao je Zvonimir.

Gradovi i općine diljem Hrvatske donijeli su odluku - kad igra Hrvatska, ugostitelji će moći raditi do dugo u noć.

"Ako će Hrvatska igrati dalje, svaka utakmica... Naravno i očekujemo da ide dalje i da prođe skupinu. Svaka utakmica Hrvatske će sigurno biti produženo radno vrijeme kafića i restorana", izjavio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.

Što o noćnom praćenju utakmica kažu ostali navijači te kako su se za navijačko ludilo pripremili ugostitelji u Splitu i Zadru, pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.