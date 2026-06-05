Najavljena izgradnja novog mega parka u metropoli: Prostirat će se kroz tri kvarta

Zagreb bi trebao dobiti novi mega park. Prostirat će se na otprilike 70 hektara, a obuhvatit će potez između dva betonska diva – super andrije i mamutice.

Površina od otprilike sto nogometnih terena trebala bi se protegnuti kroz čak tri zagrebačka kvarta – Siget, Sopot, Podbrežje.

"Živim blizu, veselim se da će taj park postojat, djelovi za sport, šetnju, uvijek dobrodošlo zelenilo", kaže Marija.

"S obzirom da imam unuke ja sam više za parkovne površine, manje za građevine, možda još koji bazen jer ovaj nije dostatan i to je to", poručuje Marijana.

"Ako mene pitate o bilo čemu što će se novo graditi, ja sam uvijek za, a tom parku – jedva sam čekala. Tu živim 50 godina", kaže Jozefina.

Park bi trebao zahvatiti i gradske vrtove u Sopotu. Među njima je i onaj gospođe Ljerke. Održava ga već 12 godina, kaže, i ne zna kakva je njegova sudbina s obzirom na najavljeni park.

"Ja tu ispunjavam svoju rekreaciju, gimnastika. Veselim se svakom plodiću koji mi naraste, zemlja mi daje snagu i to ne bi smjeli uništiti. Mislim da to ne bi smjeli dirati nikako jer tu ima jako puno ljudi kojima taj vrt nešto znači", kaže Ljerka.

Ljerka, korisnia gradskih parkova Foto: DNEVNIK.hr

Kako bi dobili informacije što Zagrepčani od tog parka žele, gradska uprava provela je anketu.

"Preko 8000 građana je odgovorilo na anketu i uglavnom su prijedlozi u smjeru da to bude park sa naglaskom na rekreaciju i nešto manje sport. Pojednostavljeno, građani tu vide jedan novi, suvremeni Maksimir", kaže zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet.

Park će se graditi u fazama.

"Što se tiče otkupa zemljišta i same gradnje parka, to će ići kroz dugi niz godina, dakle vremenski horizont je 10 godina", dodaje Korlaet.

Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

Prva faza koja bi mogla realizirati relativno brzo je dio uz Mamuticu. Ideja ove zelene zone postoji još iz 60-ih godina, podsjeća urbanist Tihomir Jukić.

"I upravo inspiracija zelenom potkovom u povijesnom djelu grada nastojalo se to isto ostvariti u Novom Zagrebu, ali u jednom novom mjerilu u jednom drugačijem okruženju", kaže Jukić.

"Da li ćemo i tamo imati nekakve institucije bitne gradske, kao što je u povijesnom dijelu grada su HNK, Akademija, Hazu, sveučilišna biblioteka. Znači, jako bitno je shvatiti da je to gradski značaj i da u tom prostoru možemo zadovoljiti i sve druge potrebe, a to su zelene površine, spot rekreacija, pa i rubno za stanovnike ako je potrebno vrtove, ono što oni žele zadržati", dodaje.

Tihomir Jukić, urbanist Foto: DNEVNIK.hr

U posljednih dvadesetak godina jedini je to novi gradski park u Zagrebu. Ako se realizira postat će dio sustava velikih gradskih parkova uz Jarun, Bundek i Maksimir.