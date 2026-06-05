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Najavljena izgradnja novog mega parka u metropoli: Prostirat će se kroz tri kvarta

Piše Chiara Golja, 05. lipnja 2026. @ 20:58 komentari
Planovi za novi zagrebački park
Planovi za novi zagrebački park Foto: DNEVNIK.hr
Zagrepčani čekaju najavljeni novi gradski park! Riječ je o projektu većem od Bundeka, koji će se prostirati kroz čak tri novozagrebačka naselja. Dnevnik Nove TV doznao je koji bi dio parka prvi mogao biti gotov!
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