Može li novi pravilnik smanjiti liste čekanja? "Bit će jasniji kriteriji žurnosti"

Ministrica zdravstva najavila je donošenje normativa s prihvatljivim vremenom čekanja za dijagnostičke postupke. To bi značilo da zdravstvena ustanova mora dati termin u roku kojeg odredi specijalist. Time će se, smatraju, srediti liste čekanja i smanjiti potreba za pretrage kod privatnika.

"Pravilnik će upravo normirati kategorije važnosti, odnosno kategorije potrebnog termina za pretragu", poručila je ministrica Irena Hrstić.

To znači da će se termin dobivati ovisno o zdravstvenom stanju – ne svi u jednakom roku, nego onoliko brzo koliko je potreban.

"Što je važno kada tumačimo dostupnost zdravstvene usluge, da je ona determinirana potrebom, nije isto, da plastično objasnim, ako treba ultrazvuk abdomena onaj koji ima sumnju na tumorsku bolest ili tko ima ultrazvuk abdomena unutra redovnog sistematskog pregleda", dodala je Hrstić.

Zdravstvene uputnice - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Dio odgovornosti sada će pasti i na bolnice da - po potrebi, u što hitnijem roku osiguraju tražene pretrage. Najduže se čeka ultrazvuk dojke, kao i pregledi kod ortodonta i reumatologa.

"U samom početku očekujemo možda manje poteškoće, ali na takav način ćemo sigurno bolje ažurirati liste čekanja", rekao je Krešimir Dolić iz KBC-a Split.

Jer, pacijent će, s obzirom na nalaze znati treba li pojedinu pretragu obaviti za 15 dana ili godinu.

"Smatramo da će na ovaj način biti jasnije postavljeni kriteriji žurnosti, prioriteta za pojedinu pretragu i vjerujemo da će dati efekta na terenu u kontekstu pravovremenih ostvarivanja prava na pojedinu pretragu", dodao je Dolić.

Pozitivne reakcije pacijenata

Iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, kažu, sve smo to predlagali i ranije.

"Ovo je zaista jedna važna odluka, a najvažnije od svega je da se zaista primjeni, da specijalisti u bolnicama kada upućuju pacijente na određenu pretragu točno napišu koji je taj rok u kojem im ta pretraga i nalaz treba i na osnovu toga se pacijent naručuje na te dijagnostičke pretrage", rekla je Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Udruge.

Na papiru, kažu pacijenti, koji su i sami odradili duge liste čekanja - to dobro izgleda.

"Kad mi je trebao ultrazvuk abdomena platio sam 52 eura i išao privatno jer sam tu morao čekati ne znam koliko. A trebao sam brzo jer je kamenac u bubrezima u pitanju, išao je u kanale, boljelo je, i sad ja trebam čekat godinu dana da, oprostite, umrem tri puta", rekao je Ćamil iz Pule.

Primjena novog pravilnika trebala bi krenuti - tijekom ove godine