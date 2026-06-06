Veliki hakerski napad u Hrvatskoj: Ukradeni podaci 100 tisuća ljudi, oglasila se zloglasna grupa iz Srbije

Sve je krenulo od WhatsApp poruka koju su dobili gosti velikih hotelskih lanaca s ciljem izvlačenja novca.

Nakon hakiranja aplikacije za rezervacije koju hoteli koriste i krađe podataka, hakeri su istim osobama poslali poruku ne bi li im uzeli novac.

Našem sugovorniku, stručnjaku za sigurnost, već su se javili oštećenici...

"Vrlo teško da su oni mogli imati neke rane indikacije da se nešto događa dok se nije čitav taj incident manifestirao u obliku WhatsApp poruka gdje su se počeli gosti javljati. Ja bih rekao da je u svakom slučaju određena šteta učinjena", rekao je Marko Gulan, stručnjak za kibernetičku sigurnost.

Hakirana aplikacija za rezervacije velikih hotela - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Neslužbeno, ukradeni su i podaci starih gostiju te se nagađa o brojci od više od 100 tisuća ljudi.

"Financijski podaci klijenata nisu bili obuhvaćeni ovim događajem. Slučaj je prijavljen Agenciji za zaštitu osobnih podataka", poručili su iz Phobsa.

Hakirana aplikacija za rezervacije velikih hotela - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka su za Dnevnik Nove TV odgovorili kako su zaprimili više izvješća nekoliko hotelskih lanaca te će sukladno tome provesti nadzor.

Sumnja se kako iza svega stoji ista grupa iz Srbije koja je hakirala Dinamo i Ministarstvo rada gdje su ispisali nacionalističke poruke.

Hakirana aplikacija za rezervacije velikih hotela - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Imamo napadačku skupinu koja se izjasnila imenom i prezimenom. Ovakva upozorenja treba shvatiti ozbiljno i dignuti razinu i sigurnosti i otpornosti svih naših tvrtki, kako na nacionalnoj razini tako i svaka tvrtka pojedinačno", rekao je Gulan.

Mora li turizam, kao jedan od pokretača gospodarstva, biti bolje kibernetički zaštićen kao i sama aplikacija u skladu s europskim direktivama?

"Turistički sektor nažalost ili po njih na sreću nije obveznik primjene Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Rok je do kraja 2027. tako da pretpostavljam da su i ovakve platforme u procesu prilagodbe", dodao je Gulan.

Hakirana aplikacija za rezervacije velikih hotela - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Nadzor AZOP-a mogao bi potrajati i nekoliko mjeseci. Još jednom upozorenje: putem WhatsAppa se ne traže osjetljivi podaci.