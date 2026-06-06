Nakon dramatične akcije spašavanja, HGSS upozorava: Ovo uvijek morate nositi

Helikopterska hitna služba u Makarskoj je u subotu sletjela na teren kako bi spasila jednu osobu. No to isto, zbog nevremena, nije mogla učiniti prije dva dana kada je makarski HGSS spašavao inozemnog državljanina koji se ozlijedio tijekom planinarenja na Biokovu. O svim izazovima za Dnevnik Nove TV govorio je pročelnik HGSS Stanice Gospić.

Akcija je u Makarskoj trajala čak šest sati, a 15 pripadnika izvlačilo je planinara koji je obilno krvario. Početak sezone značit će više posla i za HGSS, a reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s Josipom Brozičevićem, pročelnikom HGSS Gospić. Komentirao je, između ostalog, i spašavanje u Makarskoj.

"Helikopter, kao i svaki drugi tehnički resurs ima sve ograničenja. U ovom slučaju to su bili vremenski uvjet i često se puta to događa. I u tim situacijama jedini način je da se zemaljskim putem izvede akcija spašavanja, kao što je to napravljeno i ovaj put. I to je jedino očekivano i uspješno je riješeno", poručio je.

Na Velebitu je, kaže, nešto mirnije ove godine, a MUP je nabavio i dva helikopera, što će puno značiti.

"Helikopter je sigurno od velike pomoći. Odradili smo osnovnu obuku i nadamo se da ćemo u dogledno vrijeme nastaviti sa procesom obuke kako bi mogli obavljati i one složenije akcije i spašavanja iz zraka. Nekoliko intervencija smo i odradili do sada", rekao je Brozičević.

Dodao je i par savjeta: informirati se o ruti, imati adekvatnu opremu, obuću, odjeću, dovoljne količine vode i ono što je najbitnije - uvijek pun mobitel kako bi mogli u slučaju potrebe pozvati pomoć.

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