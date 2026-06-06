Drugi smrtni slučaj u mjesec dana: Psina duga 4,5 metra napala ronioca

Ronilac na dah poginuo je nakon što ga je u Zapadnoj Australiji napao morski pas dug oko 4,5 metra, izvijestili su lokalni mediji. Drugi je to napad u saveznoj državi u mjesec dana.

Muškarac (35), čiji identitet nije objavljen, u subotu je s članovima obitelji lovio ribu podvodnom puškom kod otoka Michaelmas, jugoistočno od Pertha. Napad se dogodio oko 11:25 po lokalnom vremenu. Brodicom je prevezen do obale, gdje su ga dočekali djelatnici hitne pomoći, no unatoč pokušajima reanimacije nisu ga uspjeli spasiti.

Policija je priopćila da će o slučaju sastaviti izvješće za mrtvozornika, piše BBC.

Ministarstvo primarne industrije i regionalnog razvoja (DPIRD) navelo je da pomaže policiji i lokalnim vlastima u istrazi te je pozvalo građane da prijave sva opažanja morskih pasa.

Incident se dogodio manje od mjesec dana nakon što je u napadu morskog psa u Zapadnoj Australiji poginuo otac dvoje djece. Stevena Mattabonija (38) napala je psina duga 4 metra kod Horseshoe Reefa, sjeverozapadno od popularnog otoka Rottnest u blizini Pertha.

Napadi morskih pasa u Australiji češći su nego u mnogim drugim dijelovima svijeta, no većina njih ne završava smrtnim ishodom, a na popularnim kupalištima i surferskim lokacijama često su postavljene zaštitne mjere.