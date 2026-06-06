Poništena odluka o naplati vrtića, DP traži krivce: "Šteta je 500 tisuća eura"

Visoki upravni sud donio je presudu kojom se odluka gradskog vijeća o naplati vrtića u Vukovaru poništava. Dok gradonačelnik tvrdi da je odluka donesena po Zakonu, Domovinski pokret tvrdi - na ovo su upozoravali od početka - kažu, grad je time nezakonito stekao 500 tisuća eura.

Domovinski pokret je dok je bio na vlasti donio odluku da su vrtići za svu djecu besplatni. Kad je nova vlast preuzela grad, tvrdila je da je zbog financijskih dubioza proračuna takva odluka neodrživa te uvela naplatu vrtića. Domovinski pokret tu odluku osporava te diže tužbu.

"Svjesno je javno savjetovanje objavljeno sukladno Zakonu i prije roka prekinuto kako bi se s tom naknadom krenulo sto prije", poručio je Dario Tišov, predsjednik DP-a Vukovar.

Marijan Pavliček Foto: DNEVNIK.hr

"Odluka nije bila 30 nego 26 dana na e-savjetovanju. Nikakvog tu kršenja zakona nema, niti ima pravnih učinaka", rekao je Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

A upravo zbog tih nekoliko dana Visoki upravni sud odluku je poništio.

"Slijedom navedenog, ovaj Sud ocjenjuje da je osporena Odluka nezakonita u formalnom smislu zbog čega je na temelju članka 162. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima ukinuo osporenu Odluku. Osporena Odluka prestaje važiti danom objave presude Visokog upravnog suda", objavili su iz Suda.

DP traži odgovornost vlasti

"Tko je naredio i dao nalog da se prekine javno savjetovanje. Tko će snosit posljedice i na koji način će se vratiti financijska sredstva roditeljima koji su plaćali račune u proteklih 10 mjeseci?", upitao je Tišov. Tvrde da je grad tako protupravno stekao 500 tisuća eura koje će morati vratiti roditeljima.

Vrtići u Vukovaru - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Pavliček poručuje: "Raspravljamo o odluci koja je van snage, mi smo donijeli novu odluku na GV koja je na snazi dok je ova odluka ukinuta s danom kad je stupalo na snagu, tako da tu nikakvih pravnih učinaka nema".

Smatra da se DP i dalje ne miri s gubitkom vlasti u Vukovaru, oporbene političare naziva vikend Vukovarcima koji rade u Zagrebu, a vikendom zabavljaju javnost.