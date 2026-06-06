Albanci na ulicama, traže ostavka premijera, on kaže: "Nema potrebe za brigom"
Piše DNEVNIK.hr, Lara Švigir,
06. lipnja 2026. @ 20:46
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Udruge za zaštitu okoliša tvrde da će megaprojekt uništiti zaštićeno područje, drugi optužuju vlasti za korupciju.
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Albaniju i dalje potresaju prosvjedi zbog megaprojekta povezanog s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Spor mještana i vlasti oko luksuznog resorta prerastao je u jednu od većih političkih kriza - traži se i ostavka premijera.
Dok investitori obećavaju luksuz i nova radna mjesta, protivnici upozoravaju na devastaciju prirode. Obuhvaćena su dva područja duž jadranske obale - zaštićena delta rijeka Vjose i Narte te obližnji nenaseljeni otok. Stotine su se okupile u Zvernecu.
"Mnogo smo puta rekli i naglasili - nismo protiv razvoja. Podržavamo razvoj, ali ne u zaštićenim područjima", poručio je Mirjan Topi.
Iza cijelog projekta stoji Trumpova obitelj - kći Ivanka i zet Jared Kushner. Planirani luksuzni resort mogao bi uključivati 10.000 hotelskih soba i vila. Prosvjednici traže i ostavku Edija Rame, koji poručuje da je "cilj stvoriti nešto jedinstveno te da su angažirani vrhunski arhitekti i inženjeri".
"Nema potrebe za brigom sve dok nema projekta", rekao je Rama.
Okupljeni odgovaraju da će nastaviti sve dok se od projekta ne odustane. U znak solidarnosti s prosvjednicima u Albaniji prosvjeduje se i u grčkoj Ateni.
Cijelu priču pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Lare Švigir.