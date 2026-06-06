Albanci na ulicama, traže ostavka premijera, on kaže: "Nema potrebe za brigom"

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Piše DNEVNIK.hr, Lara Švigir, 06. lipnja 2026. @ 20:46 komentari
Prosvjedi u Albaniji
Prosvjedi u Albaniji Foto: DNEVNIK.hr
Udruge za zaštitu okoliša tvrde da će megaprojekt uništiti zaštićeno područje, drugi optužuju vlasti za korupciju.
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