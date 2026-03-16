Proljeće na čekanju: Sredinom tjedna temperature blizu nule uz opasnost od mraza, u višem gorju može biti i snijega

Na vremenske prilike u Hrvatskoj trenutačno utječu dva glavna sustava. U Sredozemlju se nalazi mala, ali snažna ciklona, dok nam sa sjevera pristiže hladna fronta. Upravo su ta dva sustava odgovorna za snažno sjeverno strujanje i osjetno zahladnjenje koje je u mnogim krajevima već počelo, a u Dalmaciji se očekuje oko ponoći.

Sa zapada će se postupno razvedravati pa će Istra, Primorje i sjeverna Dalmacija biti pretežno sunčani. U središnjoj Hrvatskoj sunce će se povremeno probijati kroz umjerenu naoblaku. U Slavoniji, Gorskoj Hrvatskoj i južnoj Dalmaciji zadržat će se pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, u Dalmaciji i uz pljuskove, a u višem gorju može pasti i malo snijega.

Bit će vjetrovito i hladno, osobito na Jadranu gdje će puhati jaka bura, pod Velebitom s olujnim i orkanskim udarima. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverac. Najniža temperatura zraka kretat će se između 1 i 5 stupnjeva, a na Jadranu od 8 do 12.

U središnjoj Hrvatskoj u početku će biti sunčanih razdoblja, osobito na zapadu, no tijekom dana postupno će se naoblačiti. Lokalno je moguća i slaba kiša, ponajprije navečer. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverac, a bit će osjetno hladnije nego danas, uz najvišu temperaturu oko 9 ili 10 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu zadržat će se pretežno do potpuno oblačno vrijeme, često uz kišu, iako uglavnom neće biti obilna. Puhat će slab do umjeren sjeverac, a najviša temperatura bit će oko 9 stupnjeva.

U Istri i na Kvarneru prevladavat će sunčano vrijeme uz malo oblaka, ali će biti vrlo vjetrovito. Puhat će jaka i olujna bura, pod Velebitom s orkanskim udarima. Prema večeri će se postupno naoblačiti, a tek rijetko može pasti malo kiše. Zbog jake bure osjećaj hladnoće bit će izraženiji.

U Gorskom kotaru i Lici zadržat će se oblačno, vjetrovito i hladno. Povremeno će padati kiša, a u višim predjelima i snijeg. Oborine će biti češće u jutarnjim satima te ponovno navečer, a temperatura će se kretati između 2 i 5 stupnjeva.

U Dalmaciji će na sjeveru prevladavati sunčano vrijeme, dok će od Splita prema jugu biti oblačnije uz povremenu kišu i poneki pljusak, osobito na otocima. Bura će zahvatiti cijelu obalu, a puhat će umjereno do jako. Na krajnjem jugu poslijepodne prolazno može zapuhati i jugo. Temperatura će na obali biti između 13 i 15 stupnjeva, a u unutrašnjosti oko 12.

Tijekom idućih dana na kopnu će se vrijeme postupno smirivati i razvedravati pa će prevladavati djelomice do pretežno sunčano vrijeme. Još rijetko može pasti pokoji popodnevni pljusak. Sjeverac će i dalje puhati, ali slabije nego na početku razdoblja. Jutra će biti hladna, osobito sredinom tjedna kada će se temperatura ponegdje spustiti blizu nule, dok će dnevne vrijednosti biti oko 13 stupnjeva.

Na Jadranu će se vrijeme također smirivati i razvedravati. U početku još može pasti malo kiše ili poneki pljusak, no potom će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Bura će i dalje puhati, većinom umjerena do jaka, pod Velebitom s olujnim udarima. Unatoč relativno ugodnim temperaturama, oko 8 stupnjeva ujutro i oko 15 danju, zbog bure će osjećaj hladnoće biti izražen.

Iako je počelo kalendarsko proljeće, vrijeme će nas kratkotrajno podsjetiti na zimu. Bit će prilično vjetrovito i hladno, osobito u višem gorju gdje može pasti i malo snijega. Pred kraj tjedna, kada vjetar oslabi, u unutrašnjosti je moguć i jutarnji mraz. Ipak, očekuje nas i mnogo sunčanih sati, osobito u drugoj polovini tjedna.