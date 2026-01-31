Skandalozni detalji iz Epsteinovih spisa! Teške optužbe na račun Trumpa: Spominju se silovanja i orgije...

Ime američkog predsjednika Donalda Trumpa često se pojavljuje u najnovijim objavljenim dokumentima povezanima s Jeffreyjem Epsteinom.

U jednom od dokumenata nalazi se popis onoga što Ministarstvo pravosuđa opisuje kao "neprovjerene i neutvrđene navode" protiv Trumpa. Taj je dokument nakratko uklonjen sa službene internetske stranice Ministarstva, a kasnije je ponovno objavljen.

Materijali potječu iz interne komunikacije i tablica FBI-ja iz kolovoza 2025. godine iz odjela za dječju eksploataciju i trgovinu ljudima. Riječ je o sažecima dojava zaprimljenih putem Nacionalnog centra za dojave (NTOC). U tablicama se, uz opis svake prijave, bilježi i odgovor FBI-ja, primjerice je li se pokušalo kontaktirati s osobom koja je dojavu podnijela, je li navod procijenjen kao nevjerodostojan ili je proslijeđen nekom drugom uredu.

Jedan od dokumenata sadrži i niz e-mailova iz kolovoza 2025. godine u kojima se vidi da je osoba koja se predstavlja kao zaposlenik FBI-ja sastavila popis dojava koje Trumpa povezuju s Epsteinom, a koje su, stoji u dokumentaciji, uglavnom neprovjerene i u velikoj mjeri senzacionalističke.

Jeffrey Epstein i Donald Trump Foto: Guliver

"Žuto označavanje odnosi se na senzacionalistički dio", napisao je dužnosnik u objašnjenju načina na koji su navodi razvrstavani. Trump nikad nije bio optužen za kaznena djela povezana s Epsteinom te je u više navrata zanijekao bilo kakvu umiješanost.

U dokumentima se navodi da se dio optužbi temelji na informacijama iz druge ruke te da u mnogim slučajevima nije ostvaren kontakt s osobama koje su dojave poslale ili za njih uopće nisu bili dostupni kontaktni podaci.

Jedna od prijava govori o "neidentificiranoj prijateljici" koja je navodno prije oko 35 godina u New Jerseyju bila prisiljena na oralni seks s Donaldom Trumpom, a u istoj prijavi navodi da je tu osobu navodno zlostavljao i Epstein.

U drugoj prijavi podnositeljica tvrdi da je kao 13-godišnjakinja, 1984. godine, bila prisiljena na seksualne činove s Trumpom. U bilješkama FBI-ja navodi se da kontakt sa žrtvom nije uspostavljen ili da ne postoje provjerljive informacije koje bi potvrdile te tvrdnje.

Jedna prijava opisuje događaj iz 1987. godine, prema kojem je prijateljica podnositeljice završila u Trump Plazi te je htjela upoznati Trumpa. Ondje je, prema prijavi, popila piće koje joj je dao nepoznati muškarac te se kasnije probudila gola i u bolovima uz 300 dolara na krevetu. Navodi se da je pritom "vidjela bljesak Trumpova lica". U dokumentu stoji da identitet navodne žrtve nije potvrđen te da nisu pribavljeni dodatni dokazi.

Prijave spominju i Epsteinove zabave u New Yorku i na Floridi, uz tvrdnje o "velikim orgijama", a među imenima navodno prisutnih osoba spominje se i Trump.

Pojedine prijave spominju i zabave u Trumpovu resortu Mar-a-Lago, uz tvrdnje da je Trump osobno pozivao djevojke na takva okupljanja.

U jednoj od najtežih prijava opisuje se navodni format zabava nazvan "calendar girls" u Mar-a-Lagu, uz iznimno teške optužbe o zlostavljanju maloljetnica. FBI u svojim bilješkama navodi da za te tvrdnje nije pronađena potvrda.

Na upit za komentar Bijela kuća uputila je CNN na priopćenje Ministarstva pravosuđa, u kojem se naglašava da objavljeni materijali "mogu sadržavati lažne ili netočno podnesene fotografije, dokumente ili videosnimke", koje je Ministarstvo bilo obvezno objaviti temeljem zakona o transparentnosti donesenog prošle godine.

Drugi niz e-mailova prikazuje komunikaciju osobe za koju se čini da je Ghislaine Maxwell, Epsteinova bivša partnerica koja je kasnije osuđena zbog trgovine djecom, kako s Epsteinom 2011. godine raspravlja o jednoj od žrtava koja je radila u Trumpovu resortu Mar-a-Lago.

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell Foto: AP Photo/John Minchillo via Guliver

Epstein je pritom kontaktirao Trumpova suradnika iz hotelskog poslovanja i raspitivao se o detaljima njezina zaposlenja kako bi osporio njezinu verziju događaja. "Mislila sam da si rekao da ne uključujemo Donalda", stoji u odgovoru računa označenog kao "GMAX".

Detalji iz te e-mail korespondencije podudaraju se s iskazom Virginije Giuffre, žene koja je optužila Epsteina, za koju se navodi da ju je Maxwell 2000. godine regrutirala upravo u Mar-a-Lagu.