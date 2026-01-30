Smrtonosni virus širi paniku: Pojačane zdravstvene kontrole na aerodromima i granicama

Pojava smrtonosnog virusa Nipah u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal izazvala je zabrinutost u dijelovima Azije, zbog čega su neke zemlje pojačale zdravstvene kontrole na aerodromima i granicama.

Tajland je započeo provjere putnika na trima međunarodnim zračnim lukama koje primaju letove iz Zapadnog Bengala, dok je Nepal uveo kontrole dolazaka u zračnu luku Kathmandu te na drugim kopnenim graničnim prijelazima s Indijom.

Indijsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da su od prosinca u Zapadnom Bengalu zabilježena dva slučaja zaraze virusom Nipah, navodno među zdravstvenim radnicima. Oko 196 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima identificirane su, praćene i testirane, a svi su rezultati bili negativni.

Virus Nipah prenosi se sa životinja na ljude, a može se širiti i s osobe na osobu, uključujući putem kontaminirane hrane. Smatra se iznimno opasnim jer ima visoku stopu smrtnosti, između 40 i 75 posto, a za njega zasad ne postoje odobrena cjepiva ni specifični lijekovi.

Virus Nipah prenosi se sa životinja poput svinja i voćnih šišmiša na ljude, ali i među ljudima. Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila ga je među deset najprioritetnijih bolesti, zajedno s patogenima kao što su COVID-19 i zika, zbog njegova potencijala da izazove ozbiljne epidemije.

Razdoblje inkubacije traje od četiri do 14 dana. Simptomi se mogu znatno razlikovati, a neki zaraženi uopće ih ne razviju. Početni simptomi uključuju vrućicu, glavobolju, bolove u mišićima, povraćanje i grlobolju. U težim slučajevima mogu se pojaviti pospanost, promijenjena svijest, upala pluća te encefalitis - upala mozga koja može biti smrtonosna.

Prva poznata epidemija virusa Nipah dogodila se 1998. godine među uzgajivačima svinja u Maleziji, a kasnije se proširila na Singapur. Više od sto ljudi tada je umrlo, a oko milijun svinja ubijeno je kako bi se spriječilo daljnje širenje virusa, što je prouzročilo velike gospodarske gubitke, piše BBC.

Bangladeš je posljednjih desetljeća najteže pogođen, s više od sto smrtnih slučajeva od 2001. godine. Virus je zabilježen i u Indiji, uključujući izbijanja u Zapadnom Bengalu 2001. i 2007. godine. Južna indijska savezna država Kerala bila je žarište 2018. godine, kada je od 19 potvrđenih slučajeva umrlo 17 osoba, dok su 2023. godine dvije osobe umrle od ukupno šest zaraženih.

Indijsko ministarstvo zdravstva poručilo je da je situacija pod stalnim nadzorom te da su poduzete sve potrebne mjere javnog zdravstva. Za sada izvan Indije nije zabilježen nijedan slučaj zaraze, no nekoliko zemalja podiže razinu opreza.

U Tajlandu su putnici koji dolaze letovima iz Zapadnog Bengala zamoljeni da ispune zdravstvene izjave, a uvedene su i strože kontrole u prirodnim turističkim atrakcijama. Tajlandske zdravstvene vlasti poručuju da su prilično uvjerene u sposobnost zemlje da spriječi izbijanje zaraze.

Nepal je također započeo zdravstvene provjere putnika koji ulaze u zemlju zračnim i kopnenim putem iz Indije.

U međuvremenu zdravstvene vlasti na Tajvanu predložile su da se virus Nipah uvrsti u bolest kategorije 5, skupinu koja obuhvaća nove ili rijetke infekcije s visokim rizikom za javno zdravlje i koje zahtijevaju hitno prijavljivanje i posebne mjere kontrole.