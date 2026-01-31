Ovo su poruke zbog kojih je Ficov savjetnik dao ostavku: "Možeš uzeti i njihove sestre"

Savjetnik slovačkog premijera Roberta Fica, Miroslav Lajčák, podnio je ostavku na tu poziciju nekoliko sati nakon što se njegovo ime ponovno pojavilo u novoobjavljenim dokumentima povezanim s američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Fico je tu ostavku prihvatio.

"Miro se ponovno pokazao kao veliki diplomat i prihvaćam njegovu ponudu za prekid suradnje, iako svi mi, ne samo ja, gubimo nevjerojatan izvor iskustva u diplomaciji i vanjskoj politici", izjavio je slovački premijer.

"Već dugo nisam vidio toliko licemjerja u kritikama na račun Lajčáka, i to sa svih strana. Ali što se može, kad više nema ničega ozbiljnog, za napad na mene poslužit će bilo što – i to čak i kada Miroslav Lajčák to u potpunosti odbacuje", dodao je Fico, prenosi Dennik.

Slovački diplomat Miroslav Lajčak obnašao je i dužnost visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu te posebnog predstavnika Europske unije za dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U više od tri milijuna dosjea koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravosuđa pojavljuje se i njegovo ime. S Epsteinom je navodno razmjenjivao poruke o ženama te mu je on nudio i "njihove sestre". A spominje se i još jedan dužnosnik - bivši predsjednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović.

Na stranicama Ministarstva pravosuđa SAD-a dostupni su dokumenti sa stotinama poruka između Lajčaka i Epsteina koje svjedoče puno prisnijem odnosu nego što je Lajčak ranije priznavao. Iz poruka je vidljivo i da je pomagao Epsteinovom prijatelju Steveu Bannonu, političkom strategu i bivšem glavnom savjetniku Donalda Trumpa.

U porukama iz 2018. Lajčak je dogovorio posjet Epsteina Crnoj Gori, te rekao da mu se Đukanović veseli. Epstein je na to odgovorio da bi on možda Donaldu trebao ponuditi utočište, na što je Lajčak rekao da je Crna Gora njegova slaba točka. U drugom navratu još jednom potvrđuje da je riječ o tadašnjem predsjedniku, Đukanoviću.

Poruke između Epsteina i Lajčaka Foto: Department of Justice/Screenshot

Početkom listopada te godine zahvalio mu se iz Kijeva uz poruku: "Samo da potvrdim da su djevojke ovdje prekrasne kao i uvijek :)".

Poruke između Epsteina i Lajčaka Foto: Department of Justice/Screenshot

Nakon toga je preko poruka Epstein nudio djevojke, uz komentar da Lajčak može uzeti i njihove sestre. Dodao je da su vjerojatno premlade za njega jer nemaju ni 30 godina, a Lajčak je odgovorio: "Nemoj biti zao. Ne znaš kakav sam u akciji".

Poruke između Epsteina i Lajčaka - 3 Foto: Department of Justice/Screenshot

Poruke između Epsteina i Lajčaka - 2 Foto: Department of Justice/Screenshot

Poruke između Epsteina i Lajčaka - 1 Foto: Department of Justice/Screenshot

Lajčak je za slovački portal 360tka kategorički negirao da je s Epsteinom ikada razgovarao o ženama te odbacio ovakvo tumačenje poruka.