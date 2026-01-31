Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Na Konvenciji SDP-a

Tomašević poručio: "Vjerujem da ćemo zajedno izaći na izbore, cilj je maknuti HDZ s vlasti"

Piše Hina, 31. siječnja 2026. @ 15:30 komentari
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević Foto: DNEVNIK.hr
Po okončanju Konvencije koja se odvija pod motom "Razvojni model - za snažnu, produktivnu i pravednu Hrvatsku", SDP će objaviti dokument koji će objediniti zaključke četiri radionice, a što će činiti podlogu za politiku buduće SDP-ove Vlade.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Traje istraga

    Stravičan slučaj na obali Mure: Nađen dječak prerezanog vrata, uhićena majka
  2. Ana Uršula Najev - 6
    zgodna glumica

    Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
  3. Dejan Baiutti i Ivana Kopčić
    Malverzacije i s urnama?

    Užas na groblju! Mrtve krivo ukopali, naplatili sahrane za žive ljude: "Lijesove smo pronašli u skladištu..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Kosovo: Kurtijeva stranka potvrdila pobjedu nakon ponovnog prebrojavanja glasova
Kurti slavi
Kosovo nakon mjesec dana potvrdilo izborne rezultate: Uhićeno više od 100 ljudi
Plenković i Merz: Jugoistok Europe ne bi smio ostati izložen "drugim akterima"
Politička elita u Zagrebu
Plenković nakon sastanka s Merzom: "EU ovo područje ne smije izložiti utjecaju drugih globalnih aktera"
Više od 200 poginulih u urušavanju rudnika u DR Kongu
Rudnik koltana
Stravična nesreća: U urušavanju rudnika poginulo više od 200 ljudi, među njima žene i djeca
Nove eksplozije u Iranu: Izrael niječe umješanost
Više ozlijeđenih
VIDEO Ekspozije potresle Iran: Poginula djevojčica, vlasti negiraju napad na vojnu metu
Tomašević na Konvenciji SDP-a: Vjerujem da ćemo zajedno izaći na izbore
Na Konvenciji SDP-a
Tomašević poručio: "Vjerujem da ćemo zajedno izaći na izbore, cilj je maknuti HDZ s vlasti"
Stanovnici Kijeva ostali su bez struje, grijanja i vode
Novi problemi
Ukrajinci zbog štete na sustavu ostali bez struje, grijanja i vode: "Bili smo dva sata pod zemljom"
Stravičan slučaj na obali Mure
Traje istraga
Stravičan slučaj na obali Mure: Nađen dječak prerezanog vrata, uhićena majka
Troje ljudi u Dalmaciji prošlog ljeta privedeno je zbog nasilja
NIZ UDARACA
Makljaža na ulici: Majka udarila sina, prolaznik majku, a na kraju se uključio i suprug
Šokantno otkriće na gradskom groblju u Sisku
Malverzacije i s urnama?
Užas na groblju! Mrtve krivo ukopali, naplatili sahrane za žive ljude: "Lijesove smo pronašli u skladištu..."
Objavljene snimke poziva hitnim službama nakon požara u baru u Švicarskoj
REKONSTRUKCIJA KATASTROFE
"Ljudi umiru, nemaju više kožu! Pošaljite helikoptere": Procurile užasavajuće snimke poziva u pomoć iz švicarskog bara smrti
Smrtonosni virus širi paniku: Pojačane zdravstvene kontrole na aerodromima i granicama.
Raste zabrinutost
Smrtonosni virus širi paniku: Pojačane zdravstvene kontrole na aerodromima i granicama
Grafit koji poziva na ubojstvo Milorada Pupovca
Ozbiljne prijetnje
Kod osnovne škole u Zagrebu pojavili se jezivi grafiti i poziv na ubojstvo
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Stravičan slučaj na obali Mure
Traje istraga
Stravičan slučaj na obali Mure: Nađen dječak prerezanog vrata, uhićena majka
Šokantno otkriće na gradskom groblju u Sisku
Malverzacije i s urnama?
Užas na groblju! Mrtve krivo ukopali, naplatili sahrane za žive ljude: "Lijesove smo pronašli u skladištu..."
Troje ljudi u Dalmaciji prošlog ljeta privedeno je zbog nasilja
NIZ UDARACA
Makljaža na ulici: Majka udarila sina, prolaznik majku, a na kraju se uključio i suprug
show
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Macaulay Culkin oprostio se od Catherine O'Hare
svijet tuguje
Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''
zdravlje
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Više od 14 % ljudi ima ovu tihu bolest, a da to uopće ne zna – jeste li među njima?
Simptomi se često javljaju u zadnjoj fazi
Više od 14 % ljudi ima ovu tihu bolest, a da to uopće ne zna – jeste li među njima?
Ako radite ovih 7 vježbi, vaše tijelo stari sporije
Potvrđuju istraživanja
Ako radite ovih 7 vježbi, vaše tijelo stari sporije
zabava
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jao...
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Snimio erupciju vulkana iz nevjerojatne blizine, ima sreće što je sačuvao živu glavu
Ovo je bilo blizu
Snimio erupciju vulkana iz nevjerojatne blizine, ima sreće što je sačuvao živu glavu
tech
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Narušena delikatna ravnoteža
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
Nema iznenađenja
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
sport
Dagur Sigurdsson uoči Hrvatska - Island: "Mandić je ostao u hotelu na terapijama"
"Razočarani smo..."
Sigurdsson otkrio novosti uoči borbe za broncu: Važan hrvatski adut ostao u hotelu!
Navijači Istre 1961 digli posebnu poruku za uhićene pripadnike Torcide u BiH
Bit će toga ovaj vikend
Navijači Istre 1961 digli posebnu poruku za uhićene pripadnike Torcide u BiH
EHF EURO: Hrvatska saznala protivnika za broncu
sretno!
Sve je poznato! Hrvatska saznala protivnika u borbi za broncu na Euru!
tv
Daleki grad: Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
DALEKI GRAD
Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
putovanja
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Indian Pacific
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
Čija je bolja?
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
novac
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj
Posebno izdanje
Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
lifestyle
Što kada listovi zamije požute?
Prva pomoć
Listovi zamije poprimili su žutu boju? Evo što trebate učiniti
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Zagreb špica: Zeleni "statement" kaput u street style izdanju
E, TO JE STIL!
Wow! Dama iz Zagreba u kaputu za kojim se okretala cijela špica
sve
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Što kada listovi zamije požute?
Prva pomoć
Listovi zamije poprimili su žutu boju? Evo što trebate učiniti
Dagur Sigurdsson uoči Hrvatska - Island: "Mandić je ostao u hotelu na terapijama"
"Razočarani smo..."
Sigurdsson otkrio novosti uoči borbe za broncu: Važan hrvatski adut ostao u hotelu!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene