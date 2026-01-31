Tomašević poručio: "Vjerujem da ćemo zajedno izaći na izbore, cilj je maknuti HDZ s vlasti"

Nakon što je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u subotu predstavio novi ekonomski i razvojni model kojim će tražiti povjerenje građana na idućim izborima, čelnik Možemo! i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević istaknuo je kako vjeruje da će na njih izaći zajedno kako bi maknuli HDZ s vlasti.

"Glavne vrijednosti Možemo! vidimo i kod kolega u SDP-u, vrlo se dobro poznajemo i dobro surađujemo u Zagrebu i Saboru. I mi se zalažemo za razvojni model od kojeg će koristi imati većina građana, a ne manjina i za veću ekonomsku demokraciju", kazao je Tomašević u pozdravnom govoru na 10. tematsko-izvještajnoj Konvenciji SDP-a koja se održava na zagrebačkom Velesajmu.

HDZ, da bi ostao na vlasti, ne mora uvjeriti građane da su oni dobri za Hrvatsku nego ih samo trebaju uvjeriti da su svi političari isti, dodao je.

"E, pa nismo. Politika je rad za opće dobro, tko god se bori za građane Hrvatske je domoljub i nikad nećemo pristati da nam desnica to negira. Branit ćemo sve vrijednosti iz Ustava i vjerujem da ćemo zajedno izaći na sljedeće parlamentarne izbore kako bi maknuli HDZ s vlasti", najavio je.

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić istaknula je u izjavi novinarima kako je još rano govoriti hoće li se i sklopiti predizborna koalicija sa SDP-om s obzirom na to da su idući redovni parlamentarni izbori tek 2028., ali da su sada, ovim SDP-ovim najavljenim promjenama u ekonomskoj politici, približili pozicije po tom pitanju.

"U pogledu nekih društvenih vrijednosti imamo sličan vrijednosni sustav, dok u pogledu ekonomskih politika nismo uvijek bili na istoj strani, međutim, ovaj jasan zaokret od nekih prijašnjih politika SDP-a, od neoliberalne ekonomske politike prema ekonomskoj politici koja je usmjerena na kvalitetu života ljudi koji žive od svog rada, je za nas jako dobar pomak i vjerujem da će nam još više olakšati našu buduću suradnju do izbora, a onda i nakon parlamentarnih izbora 2028.", kazala je.

Poruka građanima, ali i našim političkim protivnicima je jasna – imamo želju i imamo čime zajedno pobijediti na parlamentarnim izborima, ustvrdila je.

Ahmetović: Nudimo konkretne mjere

O ekonomskim i socijalnim politikama stranke, novinarima je govorila i potpredsjednica SDP-a Mirela Ahmetović naglasivši kako SDP nudi "konkretne mjere kojima ćemo pokazati da se može misliti na čovjeka i u sadašnjosti, ali i u budućnosti".

"Gledamo na to kao na priliku da svoju industriju konačno transformiramo prema onoj gdje produktivnost rada raste, a ne da bilježimo rekordne padove u EU po pitanju produktivnosti rada. S tim je povezana nemogućnost da čovjeku ponudimo bolji, kvalitetniji i plaćeniji posao", ocijenila je.

Konstantno se, upozorava, oslanjamo na proizvodnju loše plaćenih mjesta, hvalimo se kako nam zaposlenost raste, a ne govorimo kakvi su ti poslovi, a kakvi mogu biti.

Ne govorimo, dodaje, o tome da nam ljudi odlaze iz Hrvatske jer su to loše plaćeni poslovi kao ni o tome da porezi nisu pravedni pa najviše pogađaju porez na dohodak, odnosno, radnika.

"Skrivamo se iza nekakvih europskih trendova i odbijamo oporezivati najbogatije, ne samo porezom na nekretnine nego porezom na nagomilano bogatstvo malog broja ljudi u Hrvatskoj. Također se skrivamo i iza toga da ne možemo pomoći radnicima u smislu skraćivanja radnog vremena, a možemo ako njihov rad bolje organiziramo i ako ga zasnujemo na boljoj tehnologiji. Skrivamo se i iza toga da ne možemo povećati plaće koliko radnici traže, a možemo ako počnemo poštovati sindikate i radnike udružene u cilju da se počne poštovati ono što rade i da se pošteno plati", upozorila je.

Sve to možemo postići jer imamo financije za to, ali se ne znamo organizirati i zbog toga mi nudimo bolju organizaciju, naglasila je, poručivši da SDP nudi i bolji razvojni ekonomski model.

Ahmetović se ne čudi ako HDZ bude preuzeo njihove modele koje predlažu, kao što su to učinili, navela je, i s rješenjem za priuštivo stanovanje, ali i brojnim drugim prijedlozima. Od građana očekuje da zamijete snagu SDP-a i vide da nudi konkretna rješenja, odluče sami o svojoj sudbini, a ne da dozvole da ih jedan čovjek uvjerava da je on taj koji kroji njihovu sudbinu.

I potpredsjednik Mišel Jakšić smatra da ovime pokazuju kako su spremni mijenjati sebe, preispitati neke svoje dosadašnje politike i ponuditi jasan smjer za ono što danas Hrvatska i građani trebaju. "Jer živimo u vremenu kada izgleda da imamo nikad više bogatstva, tehnoloških mogućnosti, slobode na tržištima, a zapravo ispada da smo postali jedino taoci krupnog kapitala, stranih banaka i stranih trgovačkih lanaca pod pokroviteljstvom HDZ-a i Andreja Plenkovića", istaknuo je.

SDP donosi novi Statut

U zatvorenom dijelu Konvencije SDP će donijeti i novi Statut prema kojem će ostati model glasanja "jedan član - jedan glas" za predsjednika stranke dok će se ostale funkcije birati po delegatskom principu. Jakšić to ne vidi demokratskim korakom unazad, rekao je.

"Kad god se nešto mijenja, sigurno da se pojavi određena neizvjesnost koja se reflektira kroz određeno nezadovoljstvo, no uvjeren sam da će Statut proći velikom većinom i da tu nekakvih dramatičnih promjena i nema. Imali smo svakakvih situacija na unutarstranačkim izborima, a ovime ipak određene stvari stavljamo pod jasnu i transparentniju kontrolu", pojasnio je.

Po okončanju Konvencije koja se odvija pod motom "Razvojni model - za snažnu, produktivnu i pravednu Hrvatsku", stranka će objaviti dokument koji će objediniti zaključke četiri radionice, a što će činiti podlogu za politiku buduće SDP-ove Vlade. Rad Konvencije podijeljen je po radionicama "Industrijska transformacija – produktivnost, rad i razvoj", "Kraće radno vrijeme i mehanizmi pravednije raspodjele – raditi da bi živjeli", "Pravedniji porezi – u službi plaća, stanovanja i razvoja regija" te "Prekarni rad – posao bez straha".