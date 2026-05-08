Misteriozni ulagači zaradili milijarde od klađenja na cijene nafte: Evo zašto su upali u oko istražiteljima

Američko Ministarstvo pravosuđa istražuje niz sumnjivo tempiranih transakcija na tržištu nafte koje su se dogodile neposredno prije važnih objava predsjednika Donalda Trumpa i visokih iranskih dužnosnika o ratu u Iranu, izvijestili su u četvrtak američki mediji.

Istraga se odnosi na najmanje četiri slučaja u kojima su trgovci ostvarili ukupnu dobit veću od 2,6 milijardi dolara kladeći se na pad cijena nafte prije nego što se uistinu i dogodio, izvijestile su američke televizijske kuće ABC News i NBC News pozivajući se na izvore upoznate s predmetom.

Oklade su navodno bile postavljene kratko prije novih objava Trumpa ili dužnosnika iranske vlade.

Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC), savezna agencija odgovorna za trgovanje robom, također sudjeluje u istrazi.

Prema navodima ABC Newsa, trgovci su u ožujku uložili više od 500 milijuna dolara na pad cijena nafte neposredno prije nego što je američki predsjednik najavio odgodu prijetnji napadima na iransku elektroenergetsku mrežu.

U travnju su uslijedile još tri transakcije koje su sada pod istragom.

Dana 7. travnja, trgovci su navodno uložili 960 milijuna dolara na pad cijena nafte kratko prije nego što je Trump najavio privremeni prekid vatre.

Dana 17. travnja spekulanti su uložili 760 milijuna dolara na pad cijena nafte, 20 minuta prije nego što je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči najavio ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Naposljetku, 21. travnja neidentificirani investitori uložili su 430 milijuna dolara na pad cijena nafte, 15 minuta prije Trumpove objave o produljenju prekida vatre.

Izvor je za NBC News rekao da je istraga još u ranoj fazi te da zasad nema dokaza o kaznenom djelu.

Uz trenutačnu istragu, istražitelji u zasebnom postupku planiraju ispitati i sumnjive aktivnosti na platformama za spekulativno trgovanje, što je također povezano s iranskim sukobom.

Cijene nafte i plina naglo su porasle na svjetskim tržištima zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.