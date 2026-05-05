Pala vlada europske zemlje, premijer bijesan: "Preuzimamo budućnost ove zemlje"

Rumunjski parlament smijenio je premijera desnog centra Iliea Bolojana izglasavši u utorak nepovjerenje njegovoj vladi.

"Ovaj prijedlog za izglasavanje nepovjerenja je lažan, ciničan i umjetan", rekao je Bolojan tijekom napete rasprave održane prije glasanja. "Svaka zemlja, u mnoštvu kriza, pokušala bi konsolidirati vlade, a ne mijenjati ih."

Socijaldemokratska stranka (PSD) lijevog centra odigrala je odlučujuću ulogu u glasanju o nepovjerenju. Zbog oštrih politika štednje Bukurešta prošlog se mjeseca povukla iz vlade koju je predvodila Bolojanova Nacionalno-liberalna stranka i najavila da će surađivati ​​s krajnje desnim Savezom za Uniju Rumunja kako bi svrgnuli premijera, piše Politico.

Ilie Bolojan Foto: AP Photo/Vadim Ghirda/via Guliver

Bolojan i njegova desnocentristička Nacionalno liberalna stranka na vlasti su od 2025. godine, nakon ostavke bivšeg premijera Marcela Ciolacua. Njegovo svrgavanje dolazi manje od godinu dana nakon što su u Rumunjskoj održani kontroverzni predsjednički izbori na kojima je umjereni gradonačelnik Bukurešta, Nicușor Dan, pobijedio čelnika Saveza za Uniju Rumunja, Georgea Simiona.

Simion se općenito smatra glavnim organizatorom Bolojanova pada. Njegova krajnje desničarska stranka bilježi porast u anketama, a njezini će se izgledi vjerojatno dodatno poboljšati u razdoblju produžene nestabilnosti koja će ugroziti ionako nesigurne ekonomske izglede zemlje. Rumunjska mora dovršiti ključne reforme do kolovoza kako bi oslobodila oko 11 milijardi eura financiranja EU-a, a ako ne sredi svoje javne financije, mogla bi se suočiti i sa snižavanjem kreditnog rejtinga.

Vođa krajnje desnice pozvao je na prijevremene izbore tijekom rasprave u parlamentu. "Preuzimamo budućnost ove zemlje, buduću vladu i vraćamo nadu Rumunjima. Sudbinu Rumunjske moraju odlučiti glasovi Rumunja", rekao je.

No prijevremeni izbori prije kraja tekućeg parlamentarnog mandata 2028. smatraju se malo vjerojatnim. Umjesto toga, očekuje se da će predsjednik Dan započeti konzultacije s čelnicima stranaka kako bi formirao novu koalicijsku vladu pod novim premijerom. Jedna je mogućnost da će Bolojanovi liberali i socijalisti formirati novo partnerstvo pod neovisnim tehnokratom.

Druga je mogućnost da će Bolojan biti izabran za čelnika manjinske vlade, ostavljajući PSD u oporbi uz Simionove krajnje desne zastupnike.