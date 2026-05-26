"Umro je dva sata nakon što je propucan": U bačvi u susjedstvu pronađeno tijelo muškarca, procurili novi detalji

Obdukcija tijela pronađenog u bačvi u Srbiji otkrila je nove detalje u slučaju Aleksandra Nešovića, navodnog pripadnika krim-miljea.

Tijelo muškarca pronađeno je 21. svibnja na području Inđije, nedaleko od Novog Sada, više od tjedan dana nakon Nešovićeva nestanka. Iako identitet još nije službeno potvrđen, rezultati obdukcije navodno dokazuju da je riječ upravo o Nešoviću.

Zbog novih otkrića istražitelji sada sumnjaju da nije ubijen u restoranu na beogradskom Senjaku, nego na drugoj lokaciji nakon što je ranjen.

Naime, obdukcija je pokazala da je muškarac imao više prostrijelnih rana, iako se u početku sumnjalo da je pogođen s dva hica. Policija je tijekom prvog očevida u restoranu pronašla dvije čahure, a nakon novih otkrića posumnjali su da je u ubijenog muškarca ispaljeno više metaka.

Zbog toga su istražitelji prošlog petka i subote ponovno ušli u zapečaćeni restoran i još jednom pregledali unutrašnjost objekta te prostor ispred restorana. Pronašli su još jednu čahuru - ukupno treću.

No izvor za Novu.rs tvrdi da ni tri pronađene čahure ne odgovaraju broju prostrijelnih rana na tijelu muškarca. Stoga se sumnja je Nešović nakon prvog ranjavanja odveden na drugu lokaciju gdje je kasnije ubijen.

Prema neslužbenim informacijama, obdukcijom je navodno utvrđeno da je Nešović bio živ još oko dva sata nakon prvog ranjavanja. To jača sumnje da nije ubijen u restoranu, a izvor tvrdi da je moguće da je nakon pucnjave sam napustio mjesto događaja, a nema snimki videonadzora koje bi pokazale što se točno dogodilo.

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti, a zbog Nešovićeva nestanka i sumnje u organizirano ubojstvo ranije je uhićeno deset osoba. Među njima je i bivši šef beogradske policije Veselin Milić.

Kako je ranije objavila Nova.rs, istražitelji sumnjaju da su osumnjičeni unaprijed organizirali sastanak pod izgovorom rješavanja ranijih sukoba. Prema sumnjama tužiteljstva, Milić je kobnog dana navodno telefonom pozvao Nešovića u restoran i savjetovao mu da ne dovodi osiguranje.

Nešović je navodno, kada je došao ispred restorana, primijetio vozila osoba s kojima je bio u sukobu pa je isprva odlučio otići. No nakon novog poziva se vratio i sjeo za stol s osumnjičenima te je izbila svađa u kojoj je ubijen.