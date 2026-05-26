FOTO Stravičan sudar školskog autobusa i vlaka u Belgiji: Među mrtvima dvoje tinejdžera

Četiri osobe poginule su u teškoj nesreći koja se dogodila u utorak ujutro u belgijskom gradu Buggenhoutu kada su se sudarili školski minibus i vlak.

Teška nesreća u Belgiji

Belgijska televizija VRT objavila je da su se u minibusu nalazili vozač, pratnja i sedmero djece.

Poginulo je dvoje tinejdžera u dobi od 12 i 15 godina, 49-godišnji vozač i 27-godišnji pratitelj. Petero djece je teško ozlijeđeno i prevezeno je u bolnicu.

U vlaku je bilo stotinjak putnika, koji su evakuirani nakon nesreće te su smješteni u lokalnoj vatrogasnoj postaji gdje im se pruža pomoć. Nitko od njih nije ozlijeđen.

U trenutku nesreće rampe na pružnom prijelazu bile su spuštene, tvrdi predstavnik Infrabela, tvrtke koja upravlja željeznicama Thomas Baeken. Signalizacija je pokazivala crveno svjetlo, dodao je: "Ne znamo kako je do nesreće došlo. To će utvrditi policija i tužiteljstvo", rekao je Baeken za VRT.

Dodao je da je vlak u trenutku nesreće već usporavao jer se nesreća dogodila oko kilometar od željezničke postaje. "Strojovođa je aktivirao kočnicu za nuždu, ali nije uspio izbjeći sudar", rekao je.

Na nesreću je reagirao i belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin.

"S velikom sam tugom primio vijest o tragičnoj nesreći u Buggenhoutu, gdje je vlak udario školski autobus. Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji. Ozlijeđenima želim puno snage, a hitnim službama zahvaljujem na brzoj reakciji", napisao je.