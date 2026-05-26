Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Muškarac nožem izbo dvojac, sve je započelo zbog zaposlenice u lokalu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom kojeg sumnjiči za pokušaj ubojstva dvojice muškaraca u Novom Zagrebu.

Sve se dogodilo u nedjelju oko 15 sati u ugostiteljskom objektu u Svetoklarskoj ulici. Policija sumnja da je 43-godišnjak ondje ušao u verbalni sukob s dvojicom muškaraca, starih 26 i 35 godina, koji su bili u društvu još jedne osobe.

Prema policiji, sukob je izbio zato što su muškarci neprimjereno razgovarali sa zaposlenicom lokala, što je 43-godišnjaka zasmetalo. Nakon toga je, sumnja se, izvadio preklopni nož i naredio muškarcima da izađu van.

Kada su izašli na parkiralište ispred lokala, 43-godišnjak ih je napao. Policija sumnja da je najprije nožem napao 26-godišnjaka i ozlijedio ga po glavi, prsima i bedru, a zatim je istim nožem ozlijedio i 35-godišnjaka u predjelu trbuha. Nakon napada je pobjegao.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da su teško ozlijeđeni.

Osumnjičeni je uhićen iste večeri. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku.