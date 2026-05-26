Ovaj vitamin pomaže stanicama raka u preživljavanju, ali bi nam mogao omogućiti i borbu protiv njega

Nedavna biomedicinska istraživanja mijenjaju razumijevanje uloge vitamina B2 (riboflavina) u preživljavanju stanica raka. Riboflavin je važan za zdravlje kože i metabolizam masti, no nova saznanja pokazuju da utječe i na otpornost zloćudnih stanica. Stanice raka mogu koristiti vitamin B2 kako bi se zaštitile od feroptoze, odnosno reguliranog oblika stanične smrti koji nastaje zbog oštećenja membrane i dovodi do uklanjanja stanice.

Nova studija njemačkog Sveučilišta u Würzburgu, objavljena u časopisu Nature Cell Biology, pokazuje da nedostatak vitamina B2 povećava osjetljivost stanica raka na feroptozu.

"Vitamin B2 ima ključnu ulogu u zaštiti stanica raka od feroptoze, posebnog oblika programirane stanične smrti", kaže biologinja Vera Skafar sa Sveučilišta u Würzburgu i jedna od autorica navedenog istraživanja, u objavi na stranicama tog sveučilišta. Autori studije su tu povezanost povezali s proteinom FSP1, koji zajedno s enzimom GPX4 sudjeluje u obrani od feroptoze, te s genom RFK, koji sudjeluje u obradi vitamina B2.

Eksperimenti su potvrdili da vitamin B2 posredno podržava FSP1 putem RFK, čime jača mehanizme preživljavanja stanica raka. Riboflavin je u laboratorijskim modelima potaknuo feroptozu blokiranjem zaštitnog djelovanja FSP1, što upućuje na mogućnost selektivnog ciljanog djelovanja na stanice raka.

"Ovaj okvir predstavlja dosad nedovoljno prepoznat pristup za pojačavanje feroptoze u stanicama raka i drugim kontekstima u kojima FSP1 podupire preživljavanje", navode autori studije. Vitamin B2 unosi se hranom poput mliječnih proizvoda, jaja, mesa i zelenog povrća te je nužan za život, no njegova uloga može otežati određene terapijske pristupe.

Feroptoza nije povezana samo s rakom, nego i s neurodegenerativnim bolestima, moždanim udarom te oštećenjima tkiva nakon transplantacije ili ishemijsko-reperfuzijske ozljede. "Feroptoza nije relevantna samo za rak. Sve više dokaza upućuje na to da pridonosi i patološkim procesima kod neurodegenerativnih bolesti te oštećenjima tkiva nakon transplantacije organa ili ishemijsko-reperfuzijske ozljede", ističe na kraju biolog José Pedro Friedmann Angeli sa Sveučilišta u Würzburgu i isto tako jedan od autora navedenog istraživanja.